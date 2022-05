Bethesda: Starfield und Redfall auf 2023 verschoben

PC Xbox X

Bei zwei Studios von Bethesda befinden sich aktuell Titel in der Entwicklung, die eigentlich noch in diesem Jahr erscheinen sollten. Arkane Austin werkelt gerade an dem Multiplayer-Titel Redfall und die Bethesda Game Studios haben mit Starfield eines der aktuell wohl meist erwarteten Weltraum-Spiele in der Mache.

Wie nun via Twitter bekannt gegeben wurde, werden beide Spiele nicht mehr in diesem Jahr erscheinen. Starfield verliert also seinen bereits im Juni 2021 angekündigten Termin am 11.11.2022 (11 Jahre nach Skyrim) und Redfall wird euch nicht mehr diesen Sommer auf Vampirjagd gehen lassen. Beide Spiele wurden auf 2023 verschoben.

Die Teams von Arkane Austin (Redfall) und Bethesda Game Studios (Starfield) haben große Pläne und Ambitionen für ihre Spiele – und wir möchten sichergehen, dass ihr das bestmögliche Spielerlebnis in die Hände bekommt.

So das Statement. Als kleinen Wermutstropfen wird aber immerhin erstes Gameplay von beiden Titeln für die nähere Zukunft versprochen.