Linux: Nvidia veröffentlicht Grafikkartentreiber auf Github

PC Linux

Nvidia hat für ihre Grafikkarten-Kunden unter Linux einen ersten Schritt getan und seine Treiber für Open Source und dessen Entwicklung geöffnet. Der Treiber wurde mit einer MIT-Lizenz auf Github für jedermann einsehbar und weiternutzbar veröffentlicht.

Durch diesen Schritt können die GPU-Module und GPU-Treiber von der Open-Source-Community weiterentwickelt und zusammen mit Nvidia verbessert werden. Der proprietäre Teil der Grafikkarten-Treiber, die sogenannte "User-Space Software", ist davon allerdings ausgenommen. Nvidia verkündete:

Dieser Release ist ein signifikanter Schritt, der die Erfahrung von Nvidia-Grafikkarten auf Linux verbessert. Er wird den Treiber besser in das Betriebssystem integrieren und ermöglicht den Entwicklern ihn zu debuggen, zu integrieren und wird zur Entwicklung beitragen.

Für Linux-Distributions-Anbieter macht das OpenSource Modul die Nutzung einfach. Sie verbessern auch ohne notwendige Anpassungen das Benutzererlebnis, um den Nvdia GPU-Treiber zu signieren und zu verteilen. Canonical und SUSE sind sofort in der Lage die Open Kernel-Module mit Ubuntu und SUSE Linux Enterprise Distributionen zu erstellen.

Dieser Schritt trifft nur für die Nvidia Grafikkarten der Chip-Serie Turing (RTX 2000er Serie) und Ampere (RTX 3000er Serie) zu, ältere Grafikkarten profitieren bisher nicht. Allerdings befindet sich dieser Treiber zum aktuellen Stand noch in einer frühen Version, die noch nicht als ausgereift betrachtet werden sollte, sondern bisher als "Alpha" eingestuft wird. Der Open-Source-Treiber arbeitet weiterhin mit den Programmierschnittstellen (CUDA, OpenGL, OpenCL und Vulkan) sowie der Nvidia-eigenen Firmware und Bibliotheken zusammen.

Entwickler, die Patches und Veränderungen beitragen möchten, müssen allerdings einem Contributor License Agreement (CLA) zustimmen. CLAs sind branchenübliche Bedingungen, die Lizenz-Konflikte vermeiden sollen, in dem der Programmierer seine Eigentumsrechte am eingereichten Code an den Besitzer (hier Nvidia) abtritt, zum Beispiel verwenden Google oder die Apache Software Foundation solche Agreements.