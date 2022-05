Check von LRod

PC MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Einige Ereigniskarten geben euch Entscheidungsmöglichkeiten, die meisten hängen aber von einem Würfelwurf ab.

Fight for your Right to Party

Die Rundenkämpfe finden vor schicken Hintergründen statt. Höhenstufen oder Deckung gibt es nicht.

Kung Fu Fighting

Die vier erlernbaren Fähigkeiten des Zauberers, jeweils in der noch nicht erlernten ersten Stufe.

Killing me softly

Fazit

Roguelite-Rundentaktik

Einzelspieler

Für Fortgeschrittene und Profis

Preis: 14,99 Euro bei Steam (Early Access)

In einem Satz: Unterhaltsame Rundentaktik für Hero-Quest-Fans.

Wohl kaum ein Brettspiel hat eine Generation von künftigen (Computer-)Rollenspielern so sehr geprägt wie. In dem Analog-Abenteuer von 1989 konnten Spieler mit einer Gruppe Helden Dungeons erkunden und Monster besiegen. Der Kultstatus führte neben einer kürzlich erschienenen Neuauflage auch zu offiziellen und inoffiziellen PC-Umsetzungen. Ein Beispiel für letztere ist die-Reihe. Im Gegensatz zu den beiden ersten Teilen bietet das noch im Early Access befindlicheallerdings keine vorab designte Kampagne samt Weltkarte, sondern setzt auf ein Karten- und Roguelite-System.Zu Beginn wählt ihr vier Helden, die die ganze Bandbreite von Nah- und Fernkämpfern, Magiern und Unterstützungs-Charakteren abdecken – einzig die Heiler fehlen. Mit dieser Gruppe macht ihr euch auf ins erste Gebiet, einen noch relativ beschaulichen Wald. Pro Gebiet gibt es einen Stapel Ereigniskarten, von dem gezogen wird, bis er aufgebraucht ist und ihr in den nächsten Abschnitt wechselt.Die Ereignisse unterscheiden sich zwischen den Gebieten etwas, bestehen aber häufig aus Fallen und Kämpfen und selten aus Heilung, Wiederbelebungen oder anderen positiven Ereignissen. Oft habt ihr kleine Wahlmöglichkeiten, etwa die Entscheidung zwischen Kampf und Fluchtversuch. Entschieden werden solche Ereignisse mit einem 10-seitigen Würfel, wobei die zu erreichenden Werte auch von den Charakterwerten eurer Helden abhängen.Früher oder später wird natürlich gekämpft. Dafür wechselt das Spiel in eine klassische Rundentaktik-Sicht. Abwechselnd darf nun jede Seite ziehen, bis jede Figur einmal dran war – wer mehr Figuren hat, agiert öfter. Neben normalen Angriffen, für die sich euer Held so weit bewegen darf, wie er möchte, gibt es auch sekundäre Fähigkeiten, die nicht als Zug zählen. So darf beispielsweise der Zwerg ein ablenkendes Fass werfen, der Magier dann einen Trank aus dem Party-Inventar trinken und erst der folgende Angriff des Barbaren braucht dessen Zug auf und der Gegner ist dran. Dieser agiert nachvollziehbar anhand von Verhaltenskarten, die anzeigen, wie dieses Monster seine Ziele wählt. Häufig ist dies der am nächsten stehende Held, Bogenschützen zielen aber auf den schwächsten, Attentäter auf den stärksten und Magier auf einen zufälligen Helden.Auch Spezialangriffe beenden den Zug. Diese können nur einmal pro Schlacht eingesetzt werden, sind aber besonders mächtig. Der Magier kann beispielsweise per Tornado in einer geraden Linie treffen und alle getroffenen Gegner ihrer Aktion in dieser Runde berauben. Erlernt und verbessert werden können die Specials durch Siege in bestimmten Kämpfen. Neben aktiven Fähigkeiten könnt ihr auch passive Fähigkeiten erlernen und steigern, etwa persönliche Begleiter, die euch im Kampf unterstützen oder die Schildaura des Prinzen, der eure Helden mit Schildpunkten gegen körperlichen Schaden starten lässt.Diese Schildpunkte können auch über Ausrüstung erlangt werden, die ihr ebenfalls über die Ereigniskarten oder gegen Gold bei Händlern erhalten könnt. Daneben gibt es noch Runen mit globalen Effekten, etwa eine Steigerung der Goldfunde, sowie Tränke, die sich alle Helden in einem gemeinsamen Inventar teilen.Spätestens ab dem dritten Gebiet wird die Heilung aber rar und die Gesundheitspunkte eurer Helden nehmen unweigerlich ab. Da diese nach Kämpfen auch nicht aufgefüllt werden, ist jeder Fehler schmerzhaft. Einzelne gestorbene Helden könnt ihr mit viel Glück mit der richtigen Ereigniskarte im richtigen Moment noch wiederbeleben, aber viele Kämpfe werdet ihr mit nur drei Helden nicht bestehen. Haben alle Figuren das Zeitliche gesegnet, beginnt das Spiel von vorne.Der Schwierigkeitsgrad von Dark Quest - Board Game ist so gewählt, dass ihr gut durch die ersten zwei Bereiche kommen solltet. Im dritten kann man mit etwas Pech schon scheitern, für den fünften braucht es viel Glück und Geschick. Die letzten beiden Abschnitte sind noch nicht fertiggestellt.Technisch ist die vorliegende Fassung stabil. Neben Änderungen an der Spielbalance soll der auf etwa sechs Monate angesetzte Early Access noch neue Helden und mehr Gebiete bringen.Ich habe eine Schwäche für Hero Quest und auch Dark Quest 2 habe ich gerne gespielt. Dark Quest - Board Game lässt mich leider etwas zwiespältig zurück. Vieles gefällt mir gut: Die Taktik-Kämpfe sind anspruchsvoll, die Helden bereits jetzt abwechslungsreich und optisch ist es ansprechend gestaltet. Die Balance der Kämpfe ist nicht immer gelungen, insgesamt aber schon annehmbar. Das schnelle Gameplay verlockt mit immer noch einer gezogenen Karte und den Abenteuerbuch-Anleihen.Die fehlende Möglichkeit, Startvorteile freizuschalten, wie sonst im Roguelite-Genre üblich, ist aber ein echter Kritikpunkt. Mit viel Erfahrung und Glück könnt ihr auch so bis zum Ende der fünf spielbaren Abschnitte gelangen, aber bei gescheiterten Versuchen fehlt der Motivationsschub durch permanente Verbesserungen der Gruppe. Es ist aber durchaus möglich, dass sich im Rahmen des Early Access noch etwas daran ändert. Bis dahin würde ich das Spiel auch wegen des Umfangs – nach etwa sechs Stunden konnte ich das letzte enthaltene Gebiet abschließen – nur eingeschränkt empfehlen.