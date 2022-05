SDL: WARNO und SD2 Charity-Turniere (Action Against Hunger) am 14./15.

PC

Am kommenden Wochenende findet das dritte von der Simulated Divisions League (SDL) organisierte Charity-Turnier zu Gunsten der Wohltätigkeitsorganisation Action Against Hunger statt (zur Spendenseite). Gespielt werden die Titel aus dem normalen Liga- und Turnierbetrieb.

Am Samstag steht Steel Division 2 (im User-Übersichtsartikel) auf dem Programm. Am Sonntag wird das sich im Early Access befindliche WARNO (im Spiele-Check) gespielt, das kürzlich unter anderem um zwei weitere Divisionen ergänzt worden ist. Pro Turnier können 16 Spieler mitmischen. Es wird 1v1 gespielt. Anmeldungen sind noch bis 13. Mai möglich (zu den Turnierregeln). Falls ihr nicht an den Turnieren teilnehmen wollt, könnt ihr euch auf eine umfangreiche Coverage der Turniere durch Content-Creator, nicht zuletzt auf dem offiziellen Twitch-Kanal der SDL, freuen. Oder ihr spielt in einem 10v10 mit der Community mit. Zu den Highlights der Special Events dürften am Sonntag WARNO-Showmatches mit Entwicklern von Eugen Systems gehören.

Das Ankündigungsvideo für das Turnier könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.