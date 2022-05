Card Shark: Historisches Betrüger-Abenteuer erscheint am 2. Juni 2022

PC Switch MacOS

Card Shark, der neue Titel von Reigns-Entwickler Nerial (Reigns - Game of Thrones im Test) wird am 2. Juni 2022 erscheinen, wie Publisher Devolver heute bekannt gab.

In dem im 18. Jahrhundert spielenden Adventure werdet ihr zum Gehilfen des Comte de Saint-Germain und schummelt euch aus gemeinen Spielhäusern hoch in die Salons des Adels und kommt dabei einer Verschwörung auf die Spur. Euren Gewinnchancen helft ihr kräftig nach, indem ihr beispielsweise heimlich vor der Partie das Kartendeck stehlt und es über subtile Farbmarkierungen auf der Rückseite zinkt. Oder ihr legt ein gut poliertes Etui so ab, dass ihr die Karten beim Geben in dessen Spiegelung seht. Doch auch Duelle mit Degen und Muskete sind im neuen Trailer zu sehen.

Card Shark ist für PC und Nintendo Switch angekündigt. Auf Steam findet ihr eine Demo zum Titel.