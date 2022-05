PM: Card Shark erscheint am 2. Juni für PC und Nintendo Switch – während das neu angekündigte Gunbrella genau das ist, wofür man es hält (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Card Shark erscheint am 2. Juni für PC und Nintendo Switch – während das neu angekündigte Gunbrella genau das ist, wofür man es hält

Entwickler Nerial (Reigns) und Publisher Devolver Digital (Devolver Bootleg) haben angekündigt, dass Card Shark, eine europäische Betrugsgeschichte im 18. Jahrhundert, am 2. Juni 2022 für PC und Nintendo Switch erscheinen wird!

In der Zwischenzeit hat sich Doinksoft (Devolver Bootleg) mit dem impulsiven Publisher zusammengetan, um Gunbrella zu enthüllen – ein Noir-Punk-Action-Adventure, das in einer Welt spielt, die von einer schnell schwindenden natürlichen Ressource abhängig ist. Ein bisschen wie im richtigen Leben, nur mit mehr wasserfesten Waffen. Gunbrella wird im Jahr 2023 auf PC und Nintendo Switch erscheinen.

Spielerinnen und Spieler schlüpfen in die Rolle eines ruppigen Waldarbeiters, der auf Rache sinnt und mit dem mysteriösen Gunbrella bewaffnet ist: einer Schusswaffe, die gleichzeitig als Regenschirm dient. Seine Ermittlungen führen ihn in eine Welt voller Ghoul, Gangster, Cops und Kultisten – sowie in die Tiefen der Ausbeutung durch Unternehmen.

Genießt feinste Sidescrolling-Action – während ihr eine Vielzahl von Schauplätzen erkundet und skurrile Charaktere befragt. Der Gunbrella wird dabei benutzt, um zu gleiten, sich zu schwingen, zu sprinten und zu tauchen. Zudem gilt es Schrott und Ersatzteile zu sammeln, um sie gegen Munition und Upgrades einzutauschen. Und damit nicht genug, auf euren Nachforschungen begegnen euch dubiose Müllbanden und zwielichtige Kulte. Ganz nebenher deckt man so die Geheimnisse des Übernatürlichen auf – wenn Gespenster und Monstrositäten an Orten auftauchen, an denen Blut vergossen wurde…

