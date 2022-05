PM: PlayStation Store: Die Top Downloads im April 2022 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Der Inhalt von neun Filmen in einem Spiel? Kein Wunder, dass sich Lego Star Wars: The Skywalker Saga im April an der Spitze der PlayStation Store PS5-Download-Charts befindet. MLB The Show 22, Elden Ring und Cyberpunk 2077 haben sich jedoch nicht kampflos geschlagen gegeben und ergänzen die Top 3 in den USA/Kanada und EU-Charts.

Wo sind eure Favoriten letzten Monat gelandet? Irgendwelche großen Überraschungen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

*Die Produktbezeichnungen können je nach Region variieren.

*Upgrades nicht enthalten.

* Die Produktbezeichnungen können je nach Region variieren.