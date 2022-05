PM: Die Bonusrunde-Aktion startet im PlayStation Store (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die Bonusrunde-Aktion, bei der ausgewählte Deluxe- und Ultimate-Editionen von Spielen sowie Saisonpässe und Add-Ons rabattiert werden, kommt heute in den PlayStation Store.

Für eine begrenzte Zeit* könnt ihr bei einer Vielzahl von Titeln sparen, darunter Assassin’s Creed Valhalla Deluxe Edition (PS4 & PS5, 60 % Rabatt), Deathloop Deluxe Edition (PS5, 50 % Rabatt), NBA 2K22 Cross-Gen Digital Bundle (PS4 & PS5, 71% Rabatt).

Seht euch unten einige der reduzierten Titel an und besucht dann den PlayStation Store, um alle Angebote zu durchstöbern.

Assassin’s Creed Valhalla Deluxe PS4 & PS5

NBA 2K22 Cross-Gen Digital Bundle für PS4™ & PS5™

DEATHLOOP Deluxe Edition

Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition

Far Cry 6 – Ultimate Edition PS4 & PS5

Watch Dogs: Legion – Deluxe Edition

The Dark Pictures Anthology – Triple Pack PS4 & PS5

Deep Rock Galactic – Deluxe Edition

DRAGON BALL Z: KAKAROT Deluxe Edition

TEKKEN 7 – Originals Edition

Life is Strange Remastered Collection

The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition

*Die Bonusrunde-Aktion im PlayStation Store läuft von Mittwoch, den 11. Mai um 00:00 Uhr Ortszeit bis Donnerstag, den 26. Mai um 00:59 Uhr Ortszeit.