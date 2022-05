GG-Server: Ausfall wegen SSD-Tausch / Umzug in die Cloud steht bevor

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nachdem wir am Wochenende eine „Failed“-Meldung für eine unserer RAID-SSDs im GG-Server – ein Einzelgerät im Falkensteiner Rechenzentrum von Hetzner.com – erhielten, ließen wir diese gestern nacht austauschen – ab 23:30, um möglichst wenig Downtime zu "geschäftsüblichen" Zeiten zu haben. Nur um heute morgen festzustellen, dass die ausgetauschte SSD nicht funktionierte. Nach unserer umgehenden erneuten Anfrage beim technischen Support von Hetzner beschloss dieser eigenmächtig, die SSD am hellichten Tage auszutauschen, was zu einer kurzzeitigen Nicht-Erreichbarkeit in der letzten Stunde führte.

Jetzt scheint wieder alles zu laufen (durch den Rebuild des RAIDs kann es zu sporadischen leichten Verzögerungen kommen). Die Unannehmlichkeiten – sprich, die geplante Nichterreichbarkeit gestern und die ungeplante vorhin – bitten wir zu entschuldigen.

Wir haben die Unwägbarkeiten eines physischen Servers – der uns übrigens mehrere 100 Euro Miete pro Monat kostet – schon eine Weile satt und stellen in Kürze auf einen Cloud-Server (natürlich mit garantierten Ressourcen) um, was uns auch die Mehrkosten im Vergleich zum physischen Server wert ist. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits seit einigen Monaten, der Cloud-Server ist bereits angemietet und in der Erprobung.

Wenn alles klappt, werden wir am 1.Juni 2022 umswitchen.