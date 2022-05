Jetzt am Kiosk: Retro Gamer 3/2022 (+Leseprobe)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ihr seid bereit, endlich an den Badesee zu fahren? Schließlich scheint die Sonne mittlerweile in schönster Weise vom Himmel herab, wärmt die Gemüter und füllt die Vitamin-D-Vorräte auf. Perfekt also, um sich etwas brutzeln lassen und dabei ein wenig in der Vergangenheit zu schwelgen. Doch auch, wenn ihr keine Sonnenanbeter seid, haben wir etwas für euch vorbereitet: Egal ob daheim oder unterwegs, ab morgen ist die Retro Gamer 3/2022 als Heft oder e-Paper zu haben. Abonnenten finden das Heft im Briefkasten, alle anderen können beim gut sortierten Kiosk zuschlagen.Auf dem Cover dieser Ausgabe ist klar zu erkennen: Es wird blutig! Denn wir blicken 17 Jahre in die Vergangenheit und beleuchten die Entstehungsgeschichte von. Wie sind die cineastischen Szenen zustande gekommen, welche Ansätze hat Sony Santa Monica bei der Entwicklung verfolgt? Wenn euch dieses Thema zu brutal für den Morgenkaffee ist, kein Problem. Wir beleuchten, was das einst indizierteso besonders gemacht hat. Passend dazu stellen wir euch außerdem 46 der besten Spiele für den Commodore 64 vor. Solltet ihr wegen dem bevorstehenden Kinostart vonschon ganz hibbelig sein, dass ist unser Artikel zugenau das Richtige für euch.Freilich haben wir damit noch nicht alle Themen abgehakt, die ihr in der Retro Gamer 3/2022 finden könnt.blickt beispielsweise mit wohligen Erinnerungen aufzurück.versucht hingegen im Klassiker-Check herauszufinden, obim Jahr 2022 noch begeistern kann. Einmal mehr den C64 ausgegraben hatden Weltraum-ShooterWer einfach in die aktuelle Ausgabe reinschnuppern möchte, kann das gerne tun. Unten findet ihr den Link zur Leseprobe mit folgenden Inhalten:Unsere Premium-Abonnenten von GamersGlobal dürfen sich über eine fast doppelt so große Leseprobe freuen. Ihr findet den Link ebenfalls ganz unten. Dazu gibt es die Sammlung aller Retro-Gamer-Leseproben in eurem Profil im Premium-Reiter. Viel Spaß mit: