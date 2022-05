Xbox: DRM nach schweren Server-Problemen in der Kritik

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Am vergangenen Wochenende kam es bei vielen Nutzern zu Problemen mit dem Xbox-Netzwerk. Die verhinderten nicht nur Multiplayer sowie den Kauf oder das Streaming von Spielen, sogar digital gekaufte Singleplayer-Titel ließen sich nicht starten, weil die Lizenzen nicht online geprüft werden konnten. Auch bei Nutzern, die ihre Xbox-One- und Xbox-Series-Modelle als Heimkonsole eingerichtet hatten, schienen einige Titel nicht im Offline-Betrieb starten zu wollen – das deckt sich mit früheren Berichten zum Thema und scheint teils auch an separaten Einstellungen in Sachen DRM (Digital Rights Managment, die digitalen Nutzungsrechte) seitens einiger Publisher zu liegen.

Am Wochenende vermeldete Microsoft mehrfach auf Twitter, dass sich die Lage bessern würde, doch die Beschwerden hielten an. Am Montagnachmittag wurde schließlich vermeldet, dass sich die Lage deutlich verbessert hat, die vollständige Behebung der Fehler werde aber erst infolge eines Updates erwartet, das im Laufe der Woche erscheinen soll. Aktuell laden immer noch einzelne Nutzer Videos von den Fehlermeldungen hoch, die sie vom Spielen abhalten.

Der Umstand führte folglich zu Kritik an der DRM-Gestaltung der Microsoft-Konsolen. Laut Tests der um den Erhalt von Spielen bemühten Gruppe Does It Play seien die DRM-Abfragen bei identischen Titeln auf den Xbox-Modellen restriktiver als auf Playstation und Switch. Bisher hat sich Microsoft noch nicht zur Kritik geäußert.