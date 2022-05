Duke Nukem Forever: Build aus dem Jahr 2001 geleakt

PC 360 PS3 MacOS

Die Entwicklungsgeschichte von Duke Nukem Forever (im Test, Note: 8.5) ist mittlerweile fast schon legendär. Sagenhafte 14 Jahre befand sich der Shooter in der Entwicklung, in dieser Zeit wurde nicht nur die eigentliche Produktion mehrfach neu gestartet, auch die Engine wurde immer wieder ausgetauscht und auch das Entwicklerteam von 3D Realms musste 2009 abdanken, woraufhin die Zukunft von Duke Nukem Forever kurzzeitig ungewiss war – bis Gearbox in die Bresche sprang und das Spiel schließlich 2011 veröffentlichte. Das Ergebnis ist sicherlich nicht etwas für jeden, hat aber durchaus seine Fans.

Falls es euch interessiert, wie sehr sich die Ursprungsversion vom fertigen Produkt unterscheidet, dann könnte ein neuer Leak euren Horizont erweitern. Dieser zeigt kurze Szenen aus einer Version von 2001, denen ihr roher Zustand deutlich anzusehen ist. George Broussard, Mitbegründer von 3D Realms, bestätigte auf Twitter, dass die Aufnahmen durchaus echt wirken. Er selbst habe aber keine Ahnung, wer sie ins Netz gestellt habe. Allerdings will er klarstellen, dass sie wirklich aus einer frühen Fassung mit sehr leeren Levels stammt.

Veröffentlicht wurden die Clips auf dem Imageboard 4chan, in den Quellen findet ihr einen Link zu Archive.org. Außerdem haben wir euch unten einen YouTube-Clip verlinkt, in dem ihr sie bequem ansehen könnt.