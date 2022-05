Ubisoft erweitert Executive Commitee um sieben Personen

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In den vergangenen Monaten hat sich so einiges im Führungsstab und der Verwaltung von Ubisoft getan. So wurde vor gut zwei Jahren das Editorial Team massiv umgestellt, um „weniger Spiele nach Schema F" zu produzieren. Wie das Unternehmen nun bekannt gegeben hat, wird das Executive Commitee um sieben Personen erweitert.

Die Neuzugänge lauten wie folgt:

Sandrine Caloiaro , Chief Portfolio Officer

, Chief Portfolio Officer Jean-Michel Detoc , Chief Mobile Officer

, Chief Mobile Officer Frédérick Duguet , Chief Corporate Finance Officer

, Chief Corporate Finance Officer Caroline Jeanteur , Chief Purpose Officer

, Chief Purpose Officer Cécile Russeil , Chief Legal Officer

, Chief Legal Officer Martin Schelling , SVP Production

, SVP Production Marie-Sophie de Waubert, SVP Studios Operations

Die in der Pressemitteilung genannten Gründe beziehen sich vor allem darauf, dass man die hauseigenen Marken weiter stärken und einem größeren Publikum zugänglich machen wolle. Aber auch die Arbeitsatmosphäre und Offenheit innerhalb des Unternehmens soll durch die Schritte deutlich verbessert werden. Natürlich ist einer der größten Punkte für diese Ambitionen die Zufriedenstellung der Aktionäre, wie der CEO Yves Guillemot ausführt.