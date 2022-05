PM: Die zweite Episode von The Crew® 2 Season 5: American Legends ist ab sofort kostenlos verfügbar (Ubisoft News)

PC XOne PS4

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

The Crew 2 ab 39,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

The Crew 2 ab 13,99 € bei Amazon.de kaufen.

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 11. Mai 2022 – Ubisoft® gab heute die Veröffentlichung der zweiten Episode von The Crew® 2 Season 5: American Legends bekannt. Das neueste Update von Ubisofts Open-World Motorsportspiel ist ab heute auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4, Stadia, sowie Windows PC im Ubisoft Store und im Epic Games Store verfügbar. Spieler:innen können außerdem Ubisoft+ auf PC, Stadia und Amazon Luna* abonnieren. ​ ​Der Trailer zur Episode 2 kann unter folgendem Link gefunden werden:

Season 5 Episode 2: American Legends eröffnet Spielenden weiter die amerikanische Auto-Historie zu erleben, sowie legendäre Fahrzeuge der späten 60er-, 70er und 80er-Jahre zu entdecken. In einer der bedeutsamsten Perioden der amerikanischen Automobilindustrie werden versteckte Geschichten aufgedeckt, die von dieser Ära geprägt sind. Spieler:innen bereisen die Vereinigten Staaten auf der Suche nach versteckten Schätzen. In einer der ersten Geschichten von Episode 2, Verbotene Träume, können die Spielenden zum Beispiel den legendären Pontiac GTO 1966 freischalten. ​ ​American Legends wird von einem brandneuen Motorpass begleitet. Dieser bietet 50 Stufen exklusiver Belohnungen, sowohl kostenlos als auch premium. Diese beinhalten Fahrzeuge wie: BMW i8 Roadster Stellar Edition (Street Race), Chevrolet Camaro SS Bend Edition (Street Race), KTM X-BOW GT4 Raw Edition (Touring Car), sowie Prestige-Objekte, Outfits, Währungspakete (Crew Credits und Bucks), und noch mehr. Außerdem werden neue Fahrzeuge im Laufe der Episode hinzukommen, darunter der McLaren Senna (Hypercar) am 1. Juni. ​ ​​Das LIVE Summit-Erlebnis wird auch während dieser Episode mit einer neuen Reihe von wöchentlichen Wettbewerben fortgesetzt. Bei dem LIVE-Summit gibt es nur ein Ziel: so weit oben in der Rangliste zu stehen wie möglich. Jede Woche werden die besten Spieler:innen mit exklusiven Gegenständen und Fahrzeugen belohnt, die sich nach ihrer Platzierung richten. In dieser Episode kann Japan Bits und dessen Event Flashback: Japan, ein von der japanischen Kultur inspiriertes Pixelrennen, entdeckt werden.

Weitere Informationen zu The Crew 2 gibt es unter ubisoft.com/de-de/game/the-crew/the-crew-2, auf Facebook, Twitter und unter #TheCrew2. ​ ​​Die neuesten Informationen zu The Crew 2 und weiteren Ubisoft Spielen gibt es unter: news.ubisoft.com/de-de/ ​​Angebote zu Ubisoft Spielen gibt es im offiziellen Ubisoft Store unter: https://store.ubi.com/de/home ​ ​*Ubisoft+ auf Stadia und Luna setzen den Multi Access-Plan und eine Account-Verbindung voraus. Regionale Restriktionen gelten. ​ ​ABOUT THE CREW® 2 ​Developed by Ubisoft Ivory Tower, a studio based in Lyon, France, The Crew® 2 lets players experience the thrill of the American motorsports spirit inside a fully redesigned USA. The game’s playground pushes physical boundaries to let driving and open world fans test their skills in nonstop competition and exploration. From coast to coast, drivers can explore America and compete to become the greatest motorsports champion by collecting a wide variety of exotic cars, bikes, boats and planes, and dominating the motorsports scene on land, on water and in the air. They can find challenges and inspiration among four different motorsports families: street racing, off-road, pro-racing and freestyle, and will be given a broad set of options among a wide selection of vehicle types. Now in its fourth year of live support, The Crew 2 introduced a new seasonal system, centered around a fictional new company, Motorflix, a television production company known for creating the very best motor-fueled action flicks. Players will be recruited to play the starring role in different TV series with themed episodes per Season. Every Season lasts four months and is comprised of two successive Episodes running for two months.