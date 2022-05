PM: Eiyuden Chronicle: Rising erscheint pünktlich zum Release im Xbox Game Pass und PC Game Pass (Microsoft Xbox Wire)

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Summary

Anlässlich des Launches von Eiyuden Chronicle: Rising und dem zeitgleichen Release im Xbox Game Pass beantwortet Gamedesigner Yoshitaka Murayama einige der drängendsten Fragen der Fans. Erfahre unter anderem wie Eiyuden Chronicle: Rising auf die Handlung des kommenden Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes einzahlt.

Eiyuden Chronicles: Rising ist ein Prolog. Wie viel Zeit liegt zwischen Hundred Heroes und Rising? Monate? Jahre? Jahrzehnte?

Murayama: Die Handlung spielt ein paar Monate bis zu einem Jahr vor Beginn der Haupthandlung. Und die Charaktere aus Rising werden auch in Hundred Heroes vorkommen.

Rising spielt, bevor der Krieg in Hundred Heroes ausbricht. Spürt man die Atmosphäre des bevorstehenden Konflikts? Wie wirkt sich das auf die Figuren aus?

Warum ist Rising ein Side-Scroller mit Städtebau-Elementen und Echtzeit-Kämpfen geworden, während Hundred Heroes rundenbasierte Kämpfe verwendet?

Murayama: Anders als die Hauptgeschichte Hundred Heroes ist Rising ein kleineres Spiel. Daher war die Produktionszeit begrenzt und wir haben ein Format gewählt, das den Spieler*innen auch auf kurzer Länge Spaß macht.

Wie würden Sie Fans beruhigen, die sich Sorgen machen, dass das Team Zeit und Ressourcen für Rising aufwendet, die für Hundred Heroes verwendet werden könnten?

Murayama: Rising wurde eigenständig von Natsume Atari geplant und produziert. Dieses Team arbeitet getrennt vom Hundred Heroes-Hauptteam. Beide Teams geben jedoch unabhängig voneinander ihr Bestes, um sowohl Rising als auch Hundred Heroes zu fantastischen Spielen zu machen.

Eiyuden-Chronicle: Rising verbindet ein atmosphärisches Abenteuer in uralten Ruinen mit der Aufstiegsgeschichte einer einst zerstörten Stadt. Angelockt von den Schätzen in den nahegelegenen Runenhügel zieht es auch die Held*innen von Rising in die Stadt. Hier erfahren sie, dass die Bewohner*innen nach einem Erdbeben um den Wiederaufbau ihrer Heimat kämpfen und beschließen zu helfen. Auf ihrer Reise vermitteln sie auch zwischen neugierigen Abenteurer*innen und misstrauischen Einheimischen, die meinen, dass die Hügelgräber nicht gestört werden sollten. Währenddessen erfahren sie auch immer mehr über ihre Mitreisenden und vertiefen ihre Freundschaft.

Eiyuden Chronicle: Rising ist ab sofort Teil des Xbox Game Pass sowie PC Game Pass und ist via Xbox One, Xbox Series X|S sowie Windows PC verfügbar.