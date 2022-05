PM: Grounded: The Bugs Strike Back im jüngsten kostenlosen Update (Microsoft Xbox Wire)

PC XOne Xbox X

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Hinterhof-Abenteurer*innen von Grounded aufgepasst! Das jüngste kostenlose Content-Update The Bugs Strike Back ist ab sofort als Xbox Game Preview, im Game Pass sowie auf Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC und via Steam Early Access verfügbar. Die mutigen Spieler*innen machten seit Beginn der Early Access-Phase unzählige Käfer dem Erdboden gleich. Doch die Geduld der Krabbler ist erschöpft und sie planen ihre Rache!

Mit dem jüngsten Update werden die geschrumpften Held*innen auf drei neue Arten mit der Gegenwehr der Käfer konfrontiert. Möglicherweise werdet Ihr sogar den Zorn einer ganzen Art dank der Faction Reactivity spüren: Wenn Ihr in das Territorium der Käfer eindringt oder ihre Artgenossen tötet, werden sie den Kampf zu Eurer Basis zurückbringen.

Mit dem neuen Waft Emitter entscheidet Ihr selbst, welche Käferart Ihr anlocken möchtet. Hierfür werft Ihr einen Haufen gesammelter Käferteile in die Maschine und beobachtet, wie die Partikel durch den Hinterhof wehen. Wenn Krabbler die Überbleibsel ihrer Artgenossen wahrnehmen, packt sie die Wut und sie wollen sich an Euch rächen. Je mehr Materialien Ihr in die Maschine werft, umso wütender werden die Käfer.

Als dritte Neuerung sind überall auf dem Hinterhof MIX.Rs aufgetaucht. In diesen Tanks wird Raw Science für Wendells Experimente gemischt. Ihr beansprucht den Inhalt der Tanks für Euch, indem Ihr den MIX.R einschaltet und das System gezielt übersteuern lasst. Der Krach lockt jedoch die Insekten der Umgebung an und sie werden alles tun, um das Gerät zu zerstören. Es liegt an Euch, den MIX.R zu verteidigen. Erst wenn der Herstellungsprozess abgeschlossen ist, sichert Ihr Euch die wertvolle Raw Science.

Der sicherste Weg, die Käfer zurückzuschlagen, ist der Aufbau eines wehrhaften Basiscamps. Um Euch noch besser gegen die Insekten zu verteidigen, gibt es einige neue Items. Beispielsweise könnt Ihr nun Eure Rüstung aufwerten und einen permanenten Stärkungseffekt freischalten. Setzt beispielsweise eine Staubwolke bei Angriffen frei oder erhöht Euren Rüstwert. Ihr könnt Euer Camp aber auch mit neuen Geschütztürmen ausstatten. Diese nützlichen Konstruktionen verlangsamen angreifende Krabbler und betäuben sie. Der Pebble Turret hingegen schießt Kieselsteine mit hoher Geschwindigkeit ab und hält die Horden in Schach. Die Explosive Burr Traps verhalten sich dagegen so lange still, bis die Spieler*innen sie strategisch platzieren und für maximalen Schaden auslösen.

Der Schlüssel zum Sieg ist nicht nur eine stabile Verteidigung, sondern auch eine effiziente Ausspähung. Eine neue Funktion des PEEP.Rs ermöglicht es den Spieler*innen, die Insekten zu analysieren. Zur Belohnung erhaltet Ihr sammelbare Kreaturen-Karten, auf denen die Stärken, Schwächen und viele weitere Informationen zu finden sind. Es besteht sogar die Chance, seltene Gold-Editionen dieser Karten zu erhalten.

Den Hauptteil des Updates machen die neuen Verteidigungs-Features Eurer Basis, die neuen Rüstungs-Optionen so wie die vielen neuen Käfer-Updates aus. Es gibt auch eine Reihe von Updates, die das Gameplay weiter verbessern. Spieler*innen können jetzt einzelne Kisten benennen oder ganze Item-Stapel vernichten, die ungenutzt in der Gegend rumfliegen und die Basis verschandeln. Am besten Ihr taucht direkt in das Update ein und überzeugt Euch von den neuen Funktionen!

Für weitere Details zu den neuen Inhalten werft einen Blick in den neuesten Grounded Developer Vlog auf dem offiziellen Obsidian YouTube-Kanal oder schaut in die Patch Notes. Zögert nicht, Euer Feedback mit den Entwickler*innen auf dem offiziellen Discord-Server zu teilen – so wird Grounded mit jedem Update kontinuierlich besser!