PM: Spielentwicklung für alle: Wie mehr barrierefreie Spiele entstehen können (Microsoft Xbox Wire)

Mit mehr als drei Milliarden Gamer*innen weltweit haben Videospiele die Kraft, Menschen über geografische, kulturelle und demografische Grenzen hinweg miteinander zu verbinden. Gaming for Everyone steht für unser Versprechen, Xbox zu einem Ort zu machen, an dem alle Spaß haben können – inklusive der über 400 Millionen Spieler*innen mit Behinderung. Für uns bedeutet das, dass wir uns bewusst auf Barrierefreiheit konzentrieren und Menschen mit Behinderung in unseren Entwicklungsprozess von Anfang an einbeziehen.

Spiele sind das Lieblingsmedium der jüngeren Generation. 70 Prozent der unter 25-Jährigen sehen Videospiele als ihre häufigste Art der Mediennutzung – noch vor Social Media. Um das kreative Potenzial unserer Gesellschaft in der Entwicklung neuer Spiele voll ausschöpfen zu können, müssen wir alle Menschen mit ihren individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten, Stärken und Schwächen einbeziehen. Das ist einer der Gründe, warum wir uns so auf die Einführung von BuildAbility in Minecraft: Education Edition gefreut haben. Diese neue Themenwelt rund um Barrierefreiheit ist in Zusammenarbeit mit dem Peel District School Board in Ontario, Kanada entstanden. In der Handlung erforschen Schüler*innen jene Barrieren, mit denen Menschen mit Behinderungen tagtäglich konfrontiert werden. Überdies treffen sie auf eine Reihe von Minecraft-Figuren, die realen Personen nachempfunden wurden. Sie lernen von ihnen, wie sie Barrieren in ihrem Umfeld erkennen und beseitigen können. Hier findest du alle Details zur neuen Welt der Minecraft: Education Edition.

Nun habe ich auf dem Microsoft Ability Summit die Gelegenheit, über die Relevanz von Barrierefreiheit in Videospielen zu sprechen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es wichtig, all jene, die sich als Creator*in engagieren wollen, in ihrem Wunsch unterstützen. Diesen Vortrag und viele weitere fantastische Inhalte findest Du unter aka.ms/abilitysummit.

Um die Debatte voranzutreiben, haben wir viele hilfreiche Informationen zusammengetragen, mit der Du mehr über Barrierefreiheit in Videospielen lernst. Überdies findest Du einige Beispiele dafür, wie Du mit der Disability-Community zusammenarbeiten kannst und wie inklusive Spiele sichtbarer werden können. Wir bei Xbox freuen uns darauf, in Zukunft noch mehr barrierefreie Spiele zu entwickeln. Denn wenn jede*r spielt, gewinnen wir alle!

Die Zusammenarbeit mit der Disability-Community ist entscheidend, um mehr über die Auswirkungen von Behinderungen auf ein Spielgeschehen zu lernen und authentische Geschichten in neue Titel zu integrieren. Wir möchten auch Dich dazu ermutigen, mit der Community in Dialog zu treten – entweder auf eigene Faust oder über eine unserer zahlreichen Partnerschaften zur Disability Community:

Entwickler*innen wünschen sich, dass so viele Menschen wie möglich die von ihnen geschaffenen Welten erleben – schließlich ist das der Sinn von Gaming! Das funktioniert jedoch nur, wenn Spieler*innen Games schnell finden und auf einen Blick erkennen können, ob das Spiel trotz Behinderung für sie spielbar ist. Immer wieder wird das Gaming Accessibility Team von Spieler*innen um Rat gefragt, die unsicher sind, ob sie einen Titel spielen können. Kaum etwas ist so frustrierend, wie ein Spiel zu kaufen und nach wenigen Minuten herauszufinden, dass man es nicht spielen kann, weil eine wichtige Funktion fehlt.

Daher wollen Gamer*innen Details über die Accessibility Features eines Spiels einsehen, bevor sie es starten. Um Negativ-Erfahrungen für Spieler*innen mit Behinderung zu vermeiden, gibt es von den Entwickler*innen eine Reihe von Tipps, mit denen Käufer*innen den Grad der Barrierefreiheit ihrer Spiele richtig einschätzen können:

Wenn Entwickler*innen von Anfang an Barrierefreiheit in der Entwicklung berücksichtigen, können mehr Menschen ihr Spiel genießen. Doch der erste Einstieg in das Accessibility-Thema kann überwältigend sein. Als Reaktion auf das Feedback der Community möchten wir die Entwicklung barrierefreier Spielerlebnisse erleichtern, indem wir nützliche Ressourcen und Informationen bereitstellen. Diese sind leicht zu finden und können direkt in der Entwicklung angewandt werden:

Weitere Informationen zur Barrierefreiheit in Videospielen werden im GDC-Vortrag “Making Games More Accessible Can Be Easy with Microsoft Game Accessibility Resources” von Brannon Zahand vorgestellt.