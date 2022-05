PM: Tennis Manager 2022 betritt am 17. Mai auf PC und Mac den Center Court (Cosmocover)

PC MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Tennis Manager 2022 betritt am 17. Mai auf PC und Mac den Center Court

– Der Nachfolger der Smash-Hit-Management-Simulation ist die perfekte Begleitung für das diesjährige French-Open-Turnier –

Angoulême, Frankreich – 10. Mai 2022 – Der unabhängige französische Entwickler und Publisher Rebound CG gab bekannt, dass der Tennis Manager 2022 am 17. Mai 2022 über Steam und den Epic Games Store erscheinen wird. Nach einem Jahr in der Early-Access-Entwicklung wird der funktionsreiche Nachfolger des Erfolgstitels von 2021 gerade rechtzeitig erscheinen, um Tennisfans während der spannenden Roland-Garros French Open zu begleiten, die am 16. Mai startet.

Aufbauend auf dem durchschlagenden Erfolg des Serien-Debüts von 2021 bietet der Tennis Manager 2022 ein noch realistischeres Spielerlebnis – auf und neben dem Platz. Spielerinnen und Spieler übernehmen das Ruder ihrer Tennis-Akademie und führen ihre Athletinnen und Athleten durch Training und Turniere hin zu den schwindelerregenden Höhen des internationalen Erfolgs.

Zu den neuen Gameplay-Features gehören die Erstellung von Charakteren, Rundenturniere, ausführliche Team-Management-Tools und ein neues Vertragsmanagement- und Verhandlungssystem. Zu den zahlreichen technischen und grafischen Verbesserungen gehören unter anderem eine verbesserte KI und schönere Animationen bei der Spielsimulation. Mit der Veröffentlichung von Tennis Manager 2022 wird sich die Serie ihren Platz unter den großen Sportmanagement-Simulationen sichern.

Einen Überblick über die Neuerungen in Tennis Manager 2022 bietet der Feature-Trailer:

„Tennis Manager 22 markiert den Beginn einer wichtigen neuen Phase für die Tennis Manager-Reihe, eine Serie, die wir weiter ausbauen wollen“, erklärt Augustin Pluchet, CEO von Rebound CG. „Tennis Manager 21 hat unsere Erwartungen übertroffen und ist das am besten bewertete Tennisspiel seit fast einem Jahrzehnt. Wir sind begeistert, dass wir darauf aufbauen und den Fans mit Tennis Manager 22 ein erweitertes und verbessertes Spielerlebnis bieten können.“

Tennis Manager 2022 wird am 17. Mai 2022 über Steam, Epic Games Store, GOG und den Mac App Store zum Preis von $39.99 / 31.99 £ / 39.99 € erhältlich sein, wobei es während der Einführungsphase Rabatte gibt. Wer Tennis Manager 2021 auf Steam besitzt erhält dort einen zusätzlichen Rabatt auf den neuen Titel.

Tennis Manager 2022 jetzt auf Steam auf die Wunschliste setzen

Über Rebound CG Rebound CG wurde 2017 von einem Team aus Sport- und Videospiel-Enthusiasten gegründet und begann seine Reise mit der Entwicklung der Tennis Manager-Franchise im Genre der Management-Simulationen. Unterstützt von großen Namen aus der Tenniswelt, darunter Patrick Mouratoglou, wurde 2019 mit Tennis Manager Mobile das erste Spiel des Studios veröffentlicht und erreichte über zwei Millionen Downloads im App Store und bei Google Play. Nach zwei Jahren Entwicklungszeit veröffentlichte Rebound CG den Tennis Manager 2021 für PC und Mac, der ein tiefergehendes Simulationserlebnis bietet. Der Erfolg des Spiels führt nun mit Tennis Manager 2022 zur Veröffentlichung der ersten Fortsetzung und zu Plänen, das Franchise noch weiter auszubauen. https://www.reboundcg.com/