Playstation: Sony verfehlt Ziele bei PS5-Produktion

PS5

Ursprünglich plante Sony, im Fiskaljahr 2021 mehr Einheiten der PS5 zu verkaufen, als von der Playstation 4 im selben Abschnitt ihres Lebenszyklus abgesetzt wurden. Damit stand das Ziel fest: Mindestens 14,8 Millionen verkaufte PS-Modelle sollten es werden. Es war jedoch klar, dass Auswirkungen auf die Produktionsketten in Pandemiezeiten weiter ein Knackpunkt dabei werden würde. Im November 2021 musste Sony ankündigen, dass die PS5-Produktion gedrosselt wird, was die gesteckten Ziele unwahrscheinlicher werden ließ.

Nun zeigen die Geschäftszahlen von Sony zum Fiskaljahr 2021 (das im März 2022 endete), dass in dem Zeitraum 11,5 Millionen PS5-Konsolen ausgeliefert wurden – es wurden also über 3 Millionen Konsolen weniger verkauft, als prognostiziert. Im ersten Quartal 2022 kamen sogar nur 2 Millionen Konsolen in die Welt hinaus. Angesichts der weiterhin hohen Nachfrage dürften die Produktionsschwierigkeiten durchaus ein ausschlaggebender Faktor dafür sein. Insgesamt wurden bisher 19,8 Millionen Einheiten der neuesten Playstation-Hardware verkauft.

Das Gaming-Segment wuchs im Vergleich zum Vorjahr nur um 3 Prozent, bleibt aber weiterhin die gewinnträchtigste Sparte von Sony. Der Konzern gibt sich zuversichtlich, dass im Fiskaljahr ganze 18 Millionen PS5-Modelle ausgeliefert werden können und der Gewinn der Gaming-Sparte um über 30 Prozent zulegen wird. Es wird sich nächstes Jahr zeigen, ob diese Ziele angesichts wenig optimistischer Prognosen in Sachen Chip-Krise und anderer Folgen der Pandemie (oder des Ukraine-Konflikts auf die europäische Wirtschaft) zu hoch gegriffen waren.