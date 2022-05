Monster Hunter Rise - Sunbreak: Neue Infos vom Mai-Event

PC Switch

Wie versprochen hat Capcom heute einen Stream ausgestrahlt, in dem frische Infos zur ersten großen Erweiterung für Monster Hunter - Rise, Sunbreak, bekannt gegeben wurden. Unter anderem stellte Ryozo Tsujimoto, Producer der Monster Hunter-Reihe, einen frischen Trailer vor, den ihr unterhalb dieser News ansehen könnt.

Beispielsweise ist dort zu sehen, dass ihr im laufenden Spiel eures Wechselkünste ändern könnt. Damit habt ihr die Möglichkeit, euch noch vielfältiger auf besondere Situationen einzustellen. So wechselt ihr natürlich auch eure Seidenbinder-Attacken aus. Vor einer Quest könnt ihr zwei Schriftrollen ausrüsten und jederzeit tauschen, was euch viel mehr Möglichkeiten zum Angriff und zum Ausweichen geben soll. Tausch-Ausweichen erlaubt es euch, während dem Wechsel schnell eure Position zu wechseln. Außerdem reitet ihr ein niedergeschlagenes Monster nun nicht mehr automatisch, sondern könntet es auch weiter angreifen. Ab dem 16. Mai 2022 gibt es frische Videos, die euch die neuen Wechselkünste für jede Waffenart vorstellen.

ls neues Monster von Sunbreak wurde Seregios, das Flagschiff-Monster aus Monster Hunter 4 Ultimate, gezeigt. Außerdem gibt es Auroracanth, eine Eis-Version von Somnacanth, der euch entsprechend einfrieren kann, seid ihr nicht vorsichtig. Magma-Almudron hingegen macht euch gehörig Feuer unterm Hintern. Natürlich gibt es stärkere Versionen bekannter Monster aus dem Hauptspiel, wenn ihr euch auf Meisterrang-Quests begebt.

Das Flagschiff-Monster von Sunbreak, Malzeno, wurde natürlich auch gezeigt. Der Drachenälteste nutzt seltsame Kreaturen, die ihm dabei helfen, die Kraft anderer Monster zu rauben. Euch als Jäger droht die Blutpest. Seid ihr von dieser befallen, müsst ihr mit ihm um eure Lebensenergie kämpfen. Das passt zum Vampir-Ansatz, den die Designer bei Malzeno verfolgen. Passend zu diesem Thema wurden auch die Animationen und die Titelmusik des Monsters gestaltelt.

In Sunbreak könnt nun auch Story-Charaktere mit auf bestimmte Quests nehmen. Die Anhänger, so werden sie im Spiel genannt, sind auf bestimmte Waffen spezialisiert und stehen nur in Singleplayer-Quests zur Verfügung. Nach und nach sollt ihr mehr Verbündete freischalten. Sie stammen aus Kamura und Elgado.

Erscheinen wird Monster Hunter Rise - Sunbreak am 30. Juni 2022. Habt ihr das Hauptspiel bereits auf Modul, so reicht die digitale Fassung der Erweiterung. Außerdem gibt es ein Set, bestehend aus Rise und Sunbreak. Einen neuen Pro-Controller für eure Nintendo Switch gibt es ebenfalls, der im Malzeno-Design daherkommt.