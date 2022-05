Neue Nintendo Indie World heute um 16:00 Uhr

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Am heutigen Mittwoch, dem 11. Mai 2022, wird Nintendo eine neue Ausgabe der Indie-World-Präsentationen ausstrahlen. In etwa 20 Minuten Laufzeit will euch das japanische Unternehmen diverse neue Indie-Spiele für die Nintendo Switch vostellen. Wie immer liegt der Fokus auf Titeln, die in Kürze erscheinen werden.

Stattfinden soll das Event um 16:00 Uhr. Verfolgen könnt ihr es auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Nintendo Deutschland, wir haben euch den entsprechenden Stream unter dieser News verlinkt.