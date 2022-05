We Were Here Forever: Koop-Puzzler auf PC erschienen

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Entwickler Total Mayhem Games hat das Puzzle-Spiel We Were Here Forever auf Steam und im Epic Games Store veröffentlicht. Es handelt sich um den nunmehr vierten Teil der We Were Here-Reihe, in der ihr im asymmetrischen Koop mit einem Partner Rätsel löst. Dabei seid ihr räumlich getrennt und müsst per Funkgerärt kommunizieren, um die Aufgaben zu lösen. Dabei gilt es in We Were Here Forever erneut aus der Burg Castle Rock zu fliehen, die tief im antarktischen Eis verborgen liegt.

We Were Here Forever soll zu einem späteren Zeitpunkt auch für PS4, PS5, Xbox One und Xbiox Series X|S erscheinen.