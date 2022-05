Elden Ring mit Jörg Langer live auf Twitch am 12.5.22 ab 19 Uhr

Tödliches Ringelreigen-Event

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Teaser Jörg Langer wird mit seinem Vagabund richtig aufräumen. Seid live dabei und feiert jeden Sieg, zittert bei jeder Hängepartie und werdet erhört, wenn ihr Richtungshinweise brüllt.

Schon diverse Erfolge hat Jörg Langer in Letsplay Elden Ring errungen, der Todeszähler führt Buch über mehr als 100 Tode, die er inzwischen weggesteckt hat. Folge 37 erscheint etwas früher als gewohnt am Mittwoch und dann geht es am Donnerstag zum Finale der vierten Staffel richtig rund: Seid am 19.5.2022 ab 19 Uhr dabei, wenn Jörg die Folgen 38 bis 40 live mit euch auf Twitch spielt.

Euch erwarten rund drei Stunden an neuen Abenteuern mit Vagabund Jörg. Es geht dabei nicht nur um weiteren Fortschritt auf der Suche nach dem Eldenring und knifflige Boss-Duelle. Beim Live-Event wird sich zeigen, ob das Letsplay Elden Ring dank eurer Unterstützung in die fünfte Staffel geht. Also, seid live dabei wenn es im Chat rund geht auf twitch.tv/gamersglobal!

Wer nicht live dabei sein kann, kann die beim Event aufgezeichneten Folgen zu den regulären Terminen am Freitag, Samstag und Sonntag abrufen (oder innerhalb von 14 Tagen die Twitch-Aufzeichnung nachholen).