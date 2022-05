Weird West: Patch bringt neue Inhalte und Komfort-Verbesserungen

PC XOne PS4

Mit Patch 1.02 mit dem Titel Snake-in-my-Boot-Update hat Entwickler Wolfeye Studios der Western-Sandbox Weird West (in der Stunde der Kritiker) neue Inhalte hinzugefügt. So erlebt ihr auf eurer Reise nun eine Reihe neuer Zufalls-Events mit teils neuem Level Design in bekannten Gegegenden. Dazu gibt es fortan tödliche Nahkampf-Angriffe sowie nicht-tödliche Angriffe mit stumpfen Waffen. Dazu kommen Komfort-Verbesserungen, etwa beim Inventar-Managment oder beim Zielen mit Wurfwaffen.

Bei dem Update handelt es sich um den Content-Patch, der in der Roadmap von Weird West in Aussicht gestellt wurde. Für die absehbare Zukunft sollen weitere kostenlose Updates folgen, die den "Nimpossible"-Modus, ein Event und Mod-Support ins Spiel bringen.