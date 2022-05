PM: Gran Turismo 7 Trophäen Guide (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ihr habt Benzin im Blut und bekommt Gänsehaut, wenn ihr das Röhren der Motoren hört? Dann seid ihr bei Gran Turismo 7 genau richtig. Spätestens nach Abschluss der Kampagne habt ihr sicher gemerkt, dass es jede Menge Trophäen zu erspielen gibt. Und ihr wollt sie alle, oder?

Damit ihr die Platin Trophäe von Gran Turismo 7 euer Eigen nennen könnt, müssen zuvor alle erreichbaren Trophäen erspielt werden. Wie das funktioniert könnt ihr in diesem Leitfaden Schritt für Schritt nachlesen. Der Trophäen Guide ist in Zusammenarbeit mit ViioZero* entstanden – ein großes Shoutout und Dankeschön an dich!

Es gibt 54 Trophäen zu erspielen:

Insgesamt wird der Zeitaufwand für die Platin Trophäe auf ca. 90+ Stunden geschätzt. Aufgrund von “Legendärer Händler” ist eine genaue Zeitangabe nicht möglich. Bevor es mit den einzelnen Trophäen losgeht, gibt es hier noch ein paar hilfreiche Tipps für euch, um auch wirklich alle Trophäen zu erhalten – eine ist nämlich verpassbar!

Verpassbare-Trophäe – 3 Legendäre Autos – Silber-Trophäe

Diese Trophäe ist insofern verpassbar, da die benötigten Fahrzeuge ausschließlich im “Legendärer Händler” auftauchen und diese Fahrzeuge dann für einen kurzen Zeitraum erhältlich sind. Solltet ihr die benötigten Fahrzeuge nicht in diesem Zeitraum kaufen, so müsst ihr solange warten, bis die Fahrzeuge erneut in der Rotation auftauchen. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um folgende:

Somit wird eine Summe von 25.600.00 Credits für alle 3 Fahrzeuge benötigt.

Um 4 Trophäen erspielen zu können, benötigt ihr insgesamt 7 unterschiedliche Fahrzeuge. Die Trophäen, sowie Fahrzeuge, sind folgende:

Somit benötigt ihr für diese Fahrzeuge eine Gesamtsumme von 30.150.000 Credits.

Es gibt 4 unterschiedliche Motoren, von denen nur 2 für eine Trophäe notwendig sind. Diese haben folgendes Kürzel und lauten wie folgt:

Solltet ihr Schwierigkeiten bei den Gold-Lizenzen haben, so könnt ihr in den Einstellungen einen Geist einstellen. Dies tut ihr wie folgt:

Solltet ihr weiterhin Schwierigkeiten haben die Gold-Zeiten zu erreichen, so könnt ihr außerdem noch folgende Einstellungen unter “Fahrhilfe-Einstellungen” vornehmen:

“Gran Turismo”-Platin-Trophäe

Alle Trophäen von Gran Turismo 7 erhalten!

Start ins Autoleben

Das erste Menü gestartet.

Studium der Autogeschichte

Das erste Autosammelmenü abgeschlossen.

Der Weg nach oben

In einer einzigen Runde mindestens 5 Positionen gut gemacht.

Sauberes Rennen

Ein Rennen ohne Kollision und ohne von der Strecke abzukommen abgeschlossen.

Um Haaresbreite

Ein Rennen mit einem Vorsprung von höchstens 0,5 Sekunden gewonnen.

Um Längen

Ein Rennen von mindestens zwei Runden mit einem Vorsprung von 10 Sekunden oder mehr gewonnen.

Keine Hilfe nötig!

Ein Rennen ohne Fahrhilfe-Einstellungen abgeschlossen.

Ihr könnt die Einstellungen allerdings auch eigenständig umstellen. Hierfür müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Traktions-Kontrolle: 0

ABS: Aus

Autopilot: Aus

Ideallinien-Hilfe: Aus

Bremsanzeige: Aus

Bremsbereich: Aus

Auto nach Verlassen der Strecke ersetzen: Aus

Aktive Stabilitätskontrolle: Aus

Gegenlenk-Hilfe: Aus

Vergesst im nachhinein nicht die Einstellungen wieder zurückzusetzen.

Neue Schlappen

Boxenstopp in einem Rennen eingelegt und die Reifen gewechselt.

Der erste Schritt

Eine Strecke (alle Sektoren) in Streckenerfahrung abgeschlossen.

Streckenschüler

Fünf Strecken (alle Sektoren) in Streckenerfahrung abgeschlossen.

Unter 60 Sekunden

Eine Runde auf dem Tsukuba Circuit in unter einer Minute absolviert.

Formel-Neuling

Ein Formelauto gefahren.

Hinweis: Alternativ könnt ihr euch auch einfach ein Formelauto kaufen und damit ein Rennen abschließen.

Stammplatz auf dem Podium

Zehnmal auf den Podium gelandet.

Regenprofi

Regenlizenz erworben

Voll lizenziert

Alle Lizenzen erhalten.

Hinweis: Für mehr Infos schaut in die Trophäen-Beschreibung für die Trophäe “Harte Arbeit zahlt sich aus (Gold-Trophäe)“.

Allrounder

Rennen auf 10 verschiedenen Strecken gewonnen.

Staub aufwirbeln

10 Rennen auf Staubpisten gewonnen.

Einmal vollmachen

Boxenstopp in einem Rennen mit Treibstoffverbrauch eingelegt und aufgetankt.

Leergelaufen

Leeren Tank in einem Rennen mit Treibstoffverbrauch gehabt.

Sieht gut aus!

Aerodynamische Karosserieteile erworben und ausgerüstet.

Nicht verbiegen lassen

Die Verwindungssteifigkeit eines Fahrzeugs 10 mal

Blitzeblank

Ein Auto 10 mal gewaschen.

ACHTUNG: Überbreite!

Karosserie eines Autos verbreitet.

Erste Tuning-Schritte

Tuningteile erworben und ausgerüstet.

Ein bisschen Boost

10 Mal einen Turbo oder Kompressor gekauft.

T -> Turbolader (relevant)

KPR -> Kompressor (relevant)

SGM -> Saugmotor -> nicht relevant)

EF -> Elektromotor (nicht relevant)

In eurer Garage könnt ihr bei jedem Fahrzeug sehen, welche Ansaugung dieses verwendet. Dies steht in der Regel neben dem Gewicht des Fahrzeugs. Habt ihr euch nun das passende Fahrzeug ausgesucht, so wechselt ihr zurück auf die Weltkarte und anschließend in den “Tuning-Shop”. Hier angekommen geht ihr in den Bereich “Semi-Rennen”. Nun solltet ihr bei den meisten Fahrzeugen auch direkt die folgenden Bauteile finden:

Turbolader: Niedrige Drehzahl

Turbolader: Mittlere Drehzahl

Turbolader: Hohe Drehzahl

Es zählt hierfür nur ein einziges Bauteil. Ihr könnt also nicht alle 3 Teile einbauen. Pro Fahrzeug wird nur ein einziges gewertet. Ihr solltet euch also vorab eine Motor-Variante auswählen. Entweder Turbo (T), oder Kompressor (KPR). Für die Kompressor-Variante gibt es folgende Bauteile:

Kompressor: Niedriges Drehmoment (zu finden unter der Tuning-Kategorie “Semi-Rennen”)

Kompressor: Hohes Drehmoment (zu finden unter der Tuning-Kategorie “Rennen”)

Habt Ihr nun in 10 verschiedenen Fahrzeugen mit einem Turbo (T), oder Kompressor (KPR), eines der erwähnten Bauteile eingebaut, so schaltet sich diese Trophäe frei.

Sportmodus-Debüt

Ein Rennen im Sportmodus abgeschlossen.

Sportmodus-Meister

50 Rennen im Sportmodus abgeschlossen.

Dauerknipser

100 Fotos in Scapes oder Rennfotos geschossen.

Ihr nutzt den Bereich Scapes-Fotos auf der Weltkarte.

Ihr nutzt eine Rennwiederholung und wählt hier anschließend den Punkt “Rennfotos” aus.

Am einfachsten wird jedoch die Verwendung von Scapes-Fotos auf der Weltkarte sein. Wählt hier den Punkt “Alle Schauplätze”. In welchem “Land/Region” und “Staat/Präfektur” ihr Fotos aufnehmt, ist hierbei nicht relevant. Habt ihr euch für eine Variante entschieden, so platziert einfach ein Fahrzeug auf der Strecke und drückt die Dreieck-Taste. Nachdem das Foto gemacht wurde, drückt ihr nun die Kreis-Taste. Das Bild muss nicht gespeichert werden. Das ganze wiederholt ihr dann einfach so oft, bis ihr die 100 Fotos erreicht habt. Ist dies geschehen, so schaltet sich die Trophäe frei.

Souvenir vom Nürburgring

Ein Scapes-Foto von einem BMW Gr.3 auf dem Nürburgring geschossen.

Z4 GT3 ’11 -> 450.000 Credits

M6 GT3 Endurance Model ’16 -> 450.000 Credits

M6 GT3 Sprint Model ’16 -> 450.000 Credits

M3 GT ’11 -> 600.000 Credits

Habt Ihr nun eines dieser Fahrzeuge gekauft und verwendet dieses nun, so kehrt zurück auf die Weltkarte und wählt am linken Bildschirmrand den Punkt “Scapes”, zu erkennen an einem Kamera-Symbol. Hier angekommen wählt ihr den Punkt “Alle Schauplätze”. Anschließend am linken Bildschirmrand “Land/Region -> Deutschland” und “Staat/Präfektur -> Nürburgring”. Nun könnt ihr eine Variante auswählen, auf welcher ihr ein Foto machen möchtet. Habt ihr dies getan, wählt ihr erneut eines der oben genannten Fahrzeuge, also das, welches Ihr gekauft habt, aus und platziert dieses auf der Strecke. Ihr könnt nun entweder das Bild selbst bearbeiten, oder direkt mit der Dreieck-Taste ein Foto aufnehmen. Habt ihr dies getan, so schaltet sich die Trophäe frei.

Souvenir aus Le Mans

Ein Scapes-Foto vom Audi R18 TDI (Audi Sport Team Joest) auf dem Circuit de la Sarthe geschossen.

Audi R18 TDi

Habt Ihr nun das Fahrzeug gekauft und verwendet dieses, so kehrt zurück auf die Weltkarte und wählt am linken Bildschirmrand den Punkt “Scapes”, zu erkennen an einem Kamera-Symbol. Hier angekommen wählt ihr den Punkt “Alle Schauplätze”. Anschließend am linken Bildschirmrand “Land/Region -> Frankreich” und “Staat/Präfektur -> Le Mans”. Jetzt könnt ihr eine Variante auswählen, auf welcher ihr ein Foto machen möchtet. Habt ihr dies getan, so werdet ihr erneut das Fahrzeug auswählen müssen,welches Ihr gekauft habt. Platziert dieses nun auf der Strecke. Ihr könnt nun entweder das Bild selbst bearbeiten, oder direkt mit der Dreieck-Taste ein Foto aufnehmen. Habt ihr dies getan, so schaltet sich die Trophäe frei.

Schwertransport

Einen Pick-up erworben.

Nur noch klimaneutral!

Ein Elektroauto erworben.

Sicherheit geht vor

Ein Safety-Car erworben.

Leben mit einer Legende

Ein Fahrzeug beim Autohändler “Legendäre Autos” erworben.

Voll am Rad

10 Sätze Reifen in GT-Auto erworben.

Absoluter Liebling

10 mal dasselbe Fahrzeug erworben.

Rauchende Reifen

10.000 Punkte in Drift-Rennen verdient.

200 Meilen pro Stunde

Eine Geschwindigkeit von 200 mph (322 km/h) erreicht.

Tempokönig

Eine Geschwindigkeit von 500 km/h erreicht.

Zeitmesser

An 100 Zeitrennen teilgenommen.

Immer im Kreis

500 Meilen (804,672 km) auf ovalen Strecken gefahren.

Den Weg zurücklegen: Angeles Crest Highway

Die Länge des Angeles Crest Highway in den USA gefahren: 66 Meilen (106 km)

Den Weg zurücklegen: 24-Stunden-Rennen von Le Mans

Die Länge eines kompletten 24-Stunden-Rennens von Le Mans gefahren: 2.209,536 km.

Den Weg zurücklegen: Route 66

Die Länge der Route 66 in den USA gefahren: 2.451 Meilen (3.945 km).

Den Weg gemeinsam zurücklegen: Der Atlantik

Mit anderen Fahrern online gemeinsam die Distanz zurückgelegt, die dem ersten Nonstopflug über den Atlantik entspricht: 5.810 km.

Motormania

50 Fahrzeuge in der Garage gelagert.

Kein Auto, kein Leben!

100 Fahrzeuge in der Garage gelagert.

Streckenmeister

15 Strecken (alle Sektoren) in Streckenerfahrung abgeschlossen.

Den Weg zurücklegen: Die Autobahn

Mit anderen Fahrern online gemeinsam die Distanz zurückgelegt, die dem gesamten deutschen Autobahnnetzwerk entspricht: 13.191 km.

Tempokaiser

Ein Geschwindigkeit von 600 km/h erreicht.

Drei legendäre Autos

Drei legendäre Rennwagen erworben, die einst 24-Stunden-Rennen gewinnen konnten.

Ford Mark IV -> 4.600.000 Mio Credits

Jaguar XJ13 -> 12.000.000 Mio Credits

Ferrari 330 P4 -> 9.000.000 Mio Credits

Ihr benötigt also eine Summe von 25.600.000 Credits. Da die Fahrzeuge nicht permanent erhältlich sind, kann es also sein das ihr auf eine bestimmte Rotation warten müsst. Ihr solltet also regelmäßig in den Händler schauen, damit ihr keines der Fahrzeuge verpasst. Taucht bei einem der Fahrzeuge die Meldung “Eingeschränkt lieferbar” auf, zu finden unterhalb des Fahrzeugs, so solltet ihr schnellstmöglich dieses Fahrzeug erwerben. Andernfalls kann es passieren, dass das Fahrzeug ausverkauft ist und ihr auf eine neue Rotation warten müsst, in der dieses Fahrzeug erscheint. Habt ihr nun diese 3 Fahrzeuge gekauft, so schaltet sich die Trophäe frei.

Harte Arbeit zahlt sich aus

Gold in allen Lizenzen.

Finale

Anforderungen für das Ende erfüllt.

Herzlichen Glückwunsch, du hast alle Gran Turismo 7-Trophäen erhalten. Ich hoffe mein Guide konnte dir bei diesem Weg behilflich sein.

Ich wünsche dir weiterhin ein erfolgreiches Trophy-Hunting und hoffe ich kann dich schon bald mit weiteren Leitfäden begeistern!