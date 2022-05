Neue Realitäten schaffen

Teaser Glänzen VR-Brillen eher als Erweiterung anderer Hardware oder als eigenständige Systeme?

Der erste große VR-Hype mag abgeflaut sein, doch die Entwicklung in dieser Sparte schreitet weiter voran. Sony werkelt fan der PSVR 2, während John Carmack für Meta (aka Facebook) bereits an Quest 3 und 4 arbeitet. Ein Erscheinungsdatum für die dritte Iteration der Quest scheint noch nicht allzu nahe. Im Gegensatz dazu soll Meta bereits noch im Jahr 2022 die Hardware mit dem Arbeitstitel Project Cambria veröffentlichen – eine leistungsstärkere VR-Brille mit Gesichts- und Augentracking, die sogar eine separate Modellreihe neben der Quest begründen soll.

Doch seht ihr die Zukunft von VR-Brillen überhaupt bei eigenständigen Systemen wie der Quest, die zwar weniger Leistung bieten, aber Aufbau- und Kabel-Ballast umgehen (es muss ja nicht zwingend jene Hardware mit dem Social-Media-Zwang sein)? Oder sind VR-Headsets für euch am besten am PC aufgehoben, wo sie auf mehr Leistung zurückgreifen können und sich durch die Offenheit des Systems vielleicht auch mehr Anwendungsmöglichkeiten abseits von Spielen auftun? Oder seht ihr VR-Brillen in der Zukunft am ehesten als Ergänzung zu Konsolen, wie bei der PSVR? Haltet ihr am Ende nichts davon für den goldenen Weg? Stimmt jetzt ab und teilt eure Gedanken in den Kommentaren.

Ihr könnt eure Stimme bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Ihr könnt auch Vorschläge in die Kommentare posten, wobei sich die Auffindbarkeit enorm verbessert, wenn das Wort "Vorschlag" auch im Kommentar vorkommt.