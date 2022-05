Crowns and Pawns - Kingdom of Deceit: Neues Mystery-Adventure erschienen

PC Linux MacOS

Es gibt wieder Nachschub für Freunde von Mystery-Abenteuern à la Baphomets Fluch (Director's Cut im Test, Note: 7.5): Das Indie-Studio Tag of Joy aus Litauen hat soeben sein erstes Point-and-Click-Adventure Crowns and Pawns - Kingdom of Deceit veröffentlicht, den dazugehörigen Launch-Trailer findet ihr am Ende dieser News.

In der Rolle von Milda aus Chicago erbt ihr von eurem Großvater ein Haus in Litauen. Dort angekommen entdeckt ihr in dem verfallenen Haus Hinweise, die bis ins 15. Jahrhundert zurückreichen und euch auf die Jagd auf ein geheimnisvolles und lange verschollenes Relikt bringt. Die Geschichte verwebt dabei echte historische Ereignisse mit Mystery-Elementen und schickt euch auf eine Reise quer durch Europa. Studio-Mitgründer Šarūnas Leda hat mit einem ähnlichen Ansatz ja bereits Erfahrung bei Baphomets Fluch 2.5 - Die Rückkehr der Tempelritter (zum User-Artikel) gesammelt.

Das 2.5D-Adventure (3D-Charaktere vor 2D-Hintergründen) bietet unter anderem deutsche Texte und eine englische Sprachausgabe und ist für Linux, MacOS und PC erhältlich. Zum Verkaufsstart liegt der Preis bei Steam und GOG derzeit noch bei ca. 18 Euro anstelle von regulären 20 Euro.