Dark Quest - Board Game: Taktik-Roguelike-Abenteuer im Early Access

PC MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Entwickler der Dark-Quest-Reihe, haben kürzlich ihren jüngsten Teil der Serie in den Early Access auf Steam geschickt. Mit Dark Quest - Board Game (erhältlich für PC und MacOS) bündeln Brain Seal die rundenbasierten Taktik-Kämpfe eines Dark Quest 2 (zur Release-News) jetzt mit diversen Roguelike-Elementen, so dass beispielsweise die Gegner und Karten bei jedem Start eures Abenteuers neu generiert und verteilt werden.

Während ihr in den beiden Vorgängern nur begrenzt zwischen Dorf und der jeweiligen Dungeon-Karte der Zauberer-Festung wechseln konntet, bietet das Spiel nun auch eine größere Oberwelt und brandneue Locations zum Erkunden. Dargestellt wird das Abenteuer in einem isometrischen Tabletop-Look mit Comic-Anstrich. Wie gewohnt, wählt ihr zu Beginn Charaktere für eine Start-Party aus. Eure Helden-Truppe stattet ihr im Laufe des aktuellen Abenteuers mit neuen Fähigkeiten und Ausrüstung (in Form von Karten) aus oder heuert neue Mitstreiter an, um gegen die Schergen des Bösen bestehen zu können. Die zahlreichen Taktik-Gefechte laufen weiterhin rundenbasiert ab. Mehr Zufall in die grundsätzlichen Gameplay-Mechaniken bringen die neuen Abenteuer-Karten, welche während des aktuellen Runs gezogen werden. Diese basieren vorwiegend auf Würfelwurf-Ergebnissen und sollen mit unterschiedlichen Konsequenzen für spielerische Abwechslung, aber auch für zusätzliche Herausforderung sorgen.

Den bereits schon einige Tage vorher veröffentlichen Early-Access-Launch-Trailer haben wir für euch wie gewohnt unter diesen Newszeilen zum Abruf bereitgestellt. Mit diesem erhaltet ihr einen kleinen optischen und akustischen Ersteindruck des Indie-Titels. Die Early Access-Fassung bietet derzeit eine übersichtliche Auswahl von Helden, Quests, Abenteuerkarten und besuchbaren Locations. Mit den zukünftigen Roadmap-Updates will Brain Seal das Spiel vom Umfang kräftig erweitern: Acht Helden, 60 verschiedene Monster, acht Gebiete, 150 Abenteuerkarten und 50 Kampf-Karten sollt ihr dann vorfinden. Mit dem Release der finalen Version ist frühestens gegen Ende 2022 zu rechnen, derzeit geht Brain Seal von einer Dauer von sechs Monaten im Early Access aus.

Dark Quest - Board Game ist auf Steam für PC und MacOS seit dem 4. Mai noch bis zum 11.5. mit einem Rabatt von 10 Prozent für 13,49 Euro erwerbbar. Danach werden regulär 14,99 Euro für den Titel fällig.