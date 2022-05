Spieleveteranen-Podcast #267: Off-Topic 05/2022

Serien über Spiele

Teaser Der Off-Topic-Podcast steht heute zum Teil im Zeichen von Videospielen. Schuld für Heinrichs und Jörgs On-Topic-Ausflug ist eine Serie basierend auf einer der größten Shooter-Reihen unserer Zeit.

Es ist wieder diese Zeit im Monat, die Spieleveteranen blicken weit über den Tellerrand und befassen sich spielefremden Themen. Doch wir wollen heute ehrlich zu euch sein: Ganz loslösen von unser aller Lieblingsmedium konnten sich die beiden heute noch nicht einmal im Off-Topic-Bereich. Denn die Halo-Serie will die ikonische Videospiel-Vorlage möglichst originalgetreu auf die Fernsehbildschirme bringen. Abgesehen davon ist das Serien-Ressort heute stark aufgestellt, doch auch an Musik und Büchern mangelt es nicht.

0:00:15 News & Smalltalk

0:00:15 Wir begrüßen euch zur neuen Off-Topic-Folge und haben interessante Getränketipps für euch im Gepäck. Bevor es ans Eingemachte geht, nehmen wir euch außerdem mit zu traditionsbewussten Klamotten-Einkaufstouren.

0:04:52 Gemischte News: Heinrich hat für die Happy Computer Hour (RSS-Feed) einmal mehr mit Horst Brandl gesprochen, Blizzard hat den Mobile-Titel Warcraft Arclight Rumble vorgestellt, die Embracer Group hat sich Eidos Montréal und Crystal Dynamics einverleibt und Ron Gilbert setzt sich mit der vorläufigen Kritik an Return to Monkey Island auseinander.

0:22:49 Was haben wir zuletzt gespielt? Loot River und Elden Ring.

0:30:51 Die Hörerfrage zum Tage.

0:39:06 Off-Topic

0:41:41 Wir haben Hörerpost zur letzten Off-Topic-Folge erhalten.

0:44:41 Musik-Ressort: Raise the Roof von Robert Plant und Alison Krauss, Just Like That von Bonnie Raitt und Zeit von Rammstein.

0:51:34 Serien-Ressort: Halo, Better Breaking Bad, Better Call Saul, Tokyo Vice und Suburra.

1:25:20 Film-Ressort: The Batman.

1:26:47 Buch-Ressort: Inhibitor Phase von Alastair Reynolds und Sea of Tranquility von Emily St. John Mandel.