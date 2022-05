Teaser Hagen und Jörg reden über eine etwas andere Übernahme und teasern den Historien-Report an.

Alle Wege führen nach Rom und im GG-Imperium enden alle Wochen im Wochenschluss-Podcast. Jörg und Hagen haben sich in dieser Woche zusammengefunden, um über den Verkauf von Eidos Montréal und Crystal Dynamics zu reden, Hagens Gesinnung in Bezug auf The Secret of Monkey Island zu prüfen und schon Andeutungen zu einem Report fallen zu lassen, der sich mit der Vergangenheit befasst aber erst in sehr naher Zukunft erscheint.

