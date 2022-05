PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 9. bis zum 13. Mai (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen beiNext Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X|S undXbox Oneerhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Titel für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition

Game Pass – Du freust dich zusammen mit deinen Klassenkamerad*innen auf eine spaßige Zeit auf Jabberwok Island. Doch der diabolische Monokuma ist zurückgekehrt, um sein mörderisches Spiel erneut zu treiben! Entweder Du tötest oder Du wirst getötet – doch vielleicht gibt es einen dritten Weg. Die mächtigen Geheimnisse der Insel könnten Dir und Deinen Freund*innen helfen, dem tödlichen Turnier zu entkommen.

Eiyuden Chronicle: Rising

Game Pass – Pünktlich zum Release im Game Pass betrittst Du in Eiyuden Chronicles: Rising die antiken Ruinen einer zerstörten Stadt. Wenn Du die Geschichte der Ruinen enthüllst, wird die Stadt erfolgreich wiederaufgebaut und erhebt sich wie ein Phönix aus der Asche. Außerdem wirst Du auf Deinem Abenteuer Mysterien auflösen, die Dein eigenes Leben unwiederbringlich verändern werden …

This War of Mine: Final Cut

Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Der überarbeitete Final Cut für Xbox Series X|S ist endlich da! In This War of Mine versuchst Du als Gruppe von Zivilist*innen, in einer belagerten Stadt zu überleben. Du kämpfst mit einem Mangel an Nahrung und Medizin und der ständigen Gefahr durch Scharfschützen und feindliche Plünderer. This War of Mine ist ein beeindruckendes Statement gegen kriegerische Konflikte und der Publisher 11 bit Studios hat seinen Einfluss genutzt, um für Kriegsopfer in der Ukraine zu spenden.

Flippin Kaktus

Das niederträchtige Calaveras-Drogenkartell hat Dein Zuhause überfallen. Als mutiger Kaktus begibst Du Dich auf einen knallharten Rachefeldzug, um Deine Pflegefamilie zu retten. In Flippin Kaktus erlebst Du jede Menge Action, bekämpfst unzählige verrückte Feinde und reist durch ein echtes Popkultur-Feuerwerk.

Source of Madness

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Source of Madness ist ein düsteres Action-Roguelite und spielt in einer Welt, die inspiriert von Lovecrafts Werken viele düstere Geheimnisse birgt. Du bist ein junger Akolyth und machst Dich auf, um die vielen gefährlichen Mysterien der Welt zu erkunden. Wirst Du den Turm des Wahnsinns erreichen oder bereits auf dem Weg dorthin den Verstand verlieren?

Aery – A New Frontier

Xbox One X Enhanced – In Aery – A New Frontier schlüpfst Du erneut in die Rolle eines vogelartigen Geistes. Dank Deiner Kräfte tauchst Du in die Gedanken anderer ein, um ihre Geheimnisse und Wünsche zu erkunden. Im unendlichen Orbit genießt Du entspannte Reise, erkundest unbekannte Planeten und beobachtest das Leben aus der Vogelperspektive.

Dog's Donuts

Dog’s Donuts ist ein physikalischer Puzzler, in dem Du eine Maschine steuerst, die Donuts verschießt. Wenn Du die Kanone richtig justierst, wirst Du den kleinen Husky mit Donuts füttern können. Dabei gibt es keine Musterlösung – hier zählen vor allem Kreativität und Spaß!

Get-A-Grip Chip

Xbox One X Enhanced – Hilf Chip, die verlorenen Battery Bots zu retten und begib Dich auf eine Reise durch die Tiefen einer Roboterfabrik. Du kannst nicht über Hindernisse springen, doch bewaffnet mit Deinem zuverlässigen Greifhaken schwingst Du Dich souverän durch 30 Level in fünf liebevoll gestalteten Welten.

Get-A-Grip Chip and the Body Bugs

Xbox One X Enhanced – In Get-A-Grip Chip and the Body Bugs begibt sich Chip auf ein neues verrücktes Abenteuer. Auf medizinischer Mission taucht Chip in das Innere des Körpers ab und bekämpft Viren, Bakterien und andere Erreger. Auf Deiner Reise durch das Verdauungssystem steht Dir Dein Greifhaken zur Seite.

Infinite Links

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – In Infinite Links sind Talismane magische Objekte mit großen Kräften. Zu ihren Fähigkeiten gehört, dass sie die anspruchsvollsten Wünsche erfüllen können. Gemeinsam mit seiner Schwester Serene wird der Zauberlehrling Kronos in eine Verschwörung hineingezogen, die sich um jene mächtigen magischen Artefakte dreht. Kronos und Serene müssen nicht nur einander sondern eine ganze Welt retten.

Paratopic

Paratopic ist ein First Person-Horror, in dem Du durch eine fiebrige Traumwelt reist. In dieser düsteren Atmosphäre folgst Du einer Reihe von verworrenen Geschichten, die auf den ersten Blick nicht miteinander zu verbunden scheinen. Nach und nach deckst Du eine tiefere Wahrheit auf, die allem anderen zugrunde liegt.

Tourist Bus Simulator

Optimiert für Xbox Series X|S – Du baust Dir auf Fuerteventura Dein eigenes Bus-imperium auf. Dein Angebot erstreckt sich über Linienfahrten, Hotelshuttles und Sightseeing-Touren. Zu deinen Aufgaben zählen die Fuhrparkverwaltung und die Personalplanung. Auf Deinem Aufstieg zum Bus-Tycoon Fuerteventuras genießt Du detailliert nachgebaute Dörfer, Strände und Landstraßen. Schöner kann man nicht Karriere machen!

Evil Dead: The Game

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Du trittst in die Fußstapfen von Ash Williams und seinen Freund*innen aus der Kultserie Evil Dead. Stürze Dich in eine actiongeladene Mischung aus Koop- und PvP-Multiplayer. Du beweist Dich in einem Team von vier Überlebenden und musst wichtige Artefakte finden, um den Bruch zwischen den Welten zu versiegeln.

Radon Break

Bring die Steine mithilfe eines zielsicheren Schusses Deines Balls zum Zerbersten. Doch in Radon Break erhält das kultige Spielprinzip ein gewaltiges Update. Im Zuge der zufällig sortierten Level sammelst Du praktische Hilfsmittel, konfigurierst Deine Paddelgröße oder stellst Dich einer neuen Herausforderung mit besonders zerbrechlichen Bällen.