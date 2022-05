PM: Sonic The Hedgehog 2 spielt in Kinos weltweit mehr als $331,64 Millionen ein Übertrifft den Rekord seines Vorgängers als umsatzstärkste Videospieladaption aller Zeiten (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Sonic The Hedgehog 2 spielt in Kinos weltweit mehr als $331,64 Millionen ein

Übertrifft den Rekord seines Vorgängers als umsatzstärkste Videospieladaption aller Zeiten

Mit Stolz gibt SEGA CORPORATION (Hauptsitz: Shinagawa, Tokio, Präsident COO: Yukio Sugino) bekannt, dass der Film „Sonic The Hedgehog 2“, eine Co-Produktion mit Paramount Pictures Corporation in Zusammenarbeit mit SEGA of America, Inc. weltweit Einnahmen in Höhe von $331,64 Millionen eingespielt hat und damit den Rekord des vorherigen Filmes von $319,71 Millionen übertroffen hat.

Basierend auf dem erfolgreichen Videospiel-Franchise von SEGA, erzählt die Filmreihe „Sonic The Hedgehog“ die Geschichte des schnellsten Igels der Welt und seinen Abenteuern, während er sich in seiner neuen Heimat auf der Erde einlebt.

Die Fortsetzung zum 2020 erschienen Film „Sonic The Hedgehog“ kam am 8. April in 4234 US-amerikanische Kinos und startete ab dem 31. März in Kinos außerhalb der USA. Der Film war schon in den ersten drei Tagen (8. bis 10. April) ein großer Erfolg und spielte in den USA $72,1 Millionen ein. Er übertraf auch den Rekord des vorherigen Filmes, der in den USA in den ersten drei Tagen $58,01 Millionen erreichte. Der Film war auch international ein großer Hit und startete in 47 Märkten auf Platz 1, darunter im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Australien und in weiteren Ländern. Auch in Mexiko und Brasilien war er erfolgreich.

Der Film überstieg $162,74 Millionen in den US-amerikanischen Kinos und übertraf die $148,97 Millionen des Vorgängers. Er brach ebenfalls den vorherigen Rekord des umsatzstärksten auf einem Videospiel basierenden Films aller Zeiten. International verzeichnete er $168,9 Millionen und erreichte somit weltweite Einnahmen von $331,64 Millionen, was die seines Vorgängers übertrifft.

„ Sonic The Hedgehog 2“ kommt am 19. August in die japanischen Kinos. Lass ihn dir nicht entgehen!

Sonic The Hedgehog 2

■ Regisseur: Jeff Fowler („Sonic The Hedgehog“)

■ Drehbuch von: Pat Casey & Josh Miller and John Whittington

■ Story: Pat Casey & Josh Miller

■Produziert von: Neal H. Moritz („Fast & Furious“-Reihe), Toby Ascher, Toru Nakahara, Hitoshi Okuno

■ Executive Producers: Haruki Satomi, Yukio Sugino, Shuji Utsumi, Nan Morales, Tim Miller („Deadpool“)

■Besetzung: James Marsden, Ben Schwartz, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally, Shemar Moore, Colleen O’Shaughnessey mit Idris Elba und Jim Carrey

■Synchronsprecher/innen: Taishi Nakagawa, Koichi Yamadera, Subaru Kimura, Ryo Hirohashi, Yuichi Nakamura, Marina Inoue

■ Titelsong: DREAMS COME TRUE

■Veröffentlichung USA: 8. April 2022 ■Originaltitel: Sonic The Hedgehog 2

■Veröffentlichung Japan: 19. August 2022 ■Vertrieb: Towa Pictures

■ Offizielle Website: sonic-movie.jp

■Copyright: ©2022 PARAMOUNT PICTURES CORPORATION AND SEGA OF AMERICA, INC.

【Anhang】

„Sonic the Hedgehog“ ist der weltberühmte und weltschnellste Igel aus den Videospielen von SEGA.

Im Jahr 1991 erschien das erste Sonic The Hedgehog -Spiel und seitdem wächst die Beliebtheit der Sonic-Reihe weltweit. Bis heute hat SEGA etwa 1,38 Milliarden Kopien oder digitale Downloads aus der Reihe verkauft. Zusätzlich zu den Spielen entwickelt SEGA global Filme, Animationen, Musik und Merchandise-Produkte.

2020

Feb.

2021

Juni

Sep.

2022

März

Juni

Winter

Dieses Jahr

Nach 2023

Es soll einen dritten Spielfilm geben, sowie eine Live-Action-Serie von Sonic in Zusammenarbeit mit Paramount+

Informationen zur SEGA CORPORATION

Die SEGA CORPORATION ist ansässig in Tokio, Japan, und ist ein weltweit führender Anbieter interaktiver Unterhaltung, sowohl zu Hause als auch außer Haus. Das Unternehmen entwickelt, veröffentlicht und vertreibt verschiedenste Spiele für Konsolen, PC und Mobilgeräte und entwickelt und vertreibt Spielautomaten, Fanartikel und verschiedene andere Produkte. Weiterhin vertreibt SEGA über die globalen Vertriebsbasen des Unternehmens verschiedene Spielinhalte, die von seinen Studios im In- und Ausland entwickelt wurden.

Die Webseite der SEGA CORPORATION ist unter https://www.sega.co.jp/ erreichbar.