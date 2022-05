Teaser Erörterungen über die Vergänglichkeit des Seins, gravitätische Gedanken und anderen Deep Stuff könnt ihr in Jörg Langers aktuellem Editorial nicht finden, sorry, aber dafür wirres Zeug zur "50".

Was haben mein neues rundes Lebensalter, das bayerische Abitur und der Besuch beim Zahnarzt gemein? Ganz einfach: Man denkt bei diesen Anlässen vorher gerne, "Wie schlimm kann's denn schon werden?", unterliegt jedoch jeweils dem sehr realen Risiko, dass es sogar noch viel schlimmer wird, als gedacht. Ich plane, diesen Gedanken im Laufe dieses Editorials ein wenig zu vertiefen. Sofern ich mich nachher noch daran erinnern kann, das Alter...

Aber erst mal ans Eingemachte: GamerGlobal, das Online-Magazin, das ihr gerade lest, braucht eure Unterstützung! Und das meint vor allem euch, werte Nicht-Premium-Mitleser: Wir haben so gut wie keine Werbeeinnahmen mehr, dafür steigende Kosten (auch dazu komme ich noch im Laufe der nächsten Absätze) – und versuchen dennoch recht erfolgreich, euch jede Woche eine spannende, vielseitige Mischung aus Texten, Podcasts und Videos zu kredenzen. Eine Mischung, wohlgemerkt, keine Monokultur.

Gibt es einen einzigen GamersGlobal-User, dem zu 100% alles gefällt, was wir so machen? Ich denke, nein. Andersherum gibt es viele GG-User, die sich mit dem Argument, "Ich mag aber nicht 100% der Inhalte" dagegen entscheiden, ein Abo abzuschließen oder ein auslaufendes zu verlängern. "Ich mag keine Letsplays!" – na und? Dafür aber vermutlich andere Inhalte, etwa unsere Tests oder unsere Kolumnen. Also: Unterstützt uns nicht nur mit Luft und Liebe – sondern auch mit Moneten, Zaster, Geld. Ab 4,99 Euro seid ihr dabei, und da ist die Mehrwertsteuer schon drin!

Außerdem könnt ihr sicher sein: Dank der starken Inflation gab es GamersGlobal noch nie so günstig wie heute. Na wenn das jetzt nicht der zündende Impuls ist, weiß ich auch nicht mehr weiter.



Wirklich alles, was wir machen, dient dazu, GamersGlobal am ...