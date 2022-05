PM: Entdeckt in Soundfall eine Welt voller Musik! (Sony Playstation Blog)

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

In Soundfall spielt ihr als einer von fünf musikalischen Helden, die in eine weit entfernte Welt teleportiert wurden, um die Musik selbst vor den Streitkräften der Dissonanz zu verteidigen.

Soundfall ist ein rhythmusbasierter Twin-Stick-Shooter, der prozedural zur Musik generiert wird! Mit vertrauter Grafik und einem bekannten Steuerungs-Set-up finden sich Spieler in einem Hack-and-Slash aus der Vogelperspektive wieder, jedoch gibt es ein besonderes Merkmal: Aktionen, die ihr passend zum Rhythmus ausführt, sind wesentlich mächtiger! Weicht ihr vom Rhythmus ab, verliert ihr an Kraft!

Das Resultat ist gleichermaßen hektisch und meditativ, wenn Spieler eine Balance finden müssen, um gleichzeitig ihre Gegner im Auge zu behalten und im Rhythmus der Musik vorzugehen – und zwar in einer Welt, die zu eben jener Musik pulsiert und lebt!

Die Helden von Soundfall – Melody, Jaxon, Lydia, Brite und Ky – sind alle Musikgenies von der Erde, die durch den geheimnisvollen Soundfall nach Symphonia gebracht wurden, der Welt der Musik. Jeder Charakter besitzt einen eigenen Spezialangriff und eine ultimative Fähigkeit, die mit dem jeweiligen Instrument der Harmonie – uralte, musikalische Waffen, die dazu in der Lage sind, die Streitkräfte der Dissonanz zurückzuschlagen – des Charakters zusammenhängen.

Das wird keine leichte Aufgabe, selbst für die fünf Helden. Die Streitkräfte der Dissonanz werden von Banshee, der gerissensten Leutnantin der Dissonanz, angeführt. Sie befehligt eine furchterregende Vielfalt an Dissonanten – böse Kreaturen, die darauf aus sind, Musik zu vernichten, wo immer sie sie finden. Spieler müssen die Dissonanten in jeder Welt besiegen, bevor die Musik gerettet werden kann.

Soundfall kann zwar komplett alleine gespielt werden, aber dank der fünf Charaktere gibt es umfangreiche Koop-Möglichkeiten. Soundfall bietet Remote- und Couch-Koop, und das gesamte Spiel kann von der Kampagne bis zum freien Modus gemeinsam gespielt werden.

Und keine Sorge – die Beute und Level in Soundfall sind stets auf den Spieler zugeschnitten. Wenn ihr also online geht, um einem Freund bei einer schwierigen Stelle in der Kampagne zu helfen, bleiben jegliche Beute und Erfahrung, die ihr verdient, auf eurem lokalen Konto bestehen. Und vergesst nicht: Es benötigt eine Gemeinschaft, um die Dissonanz zu besiegen und alle Musik zu retten!

Und Musik gibt es hier wahrlich zuhauf! Soundfall bietet einen Soundtrack mit über 140 Songs! Und da Symphonia die Welt der Musik ist, erstreckt sich der Soundtrack über alle Genres!

Jeder spielbaren Umgebung in Soundfall liegt ein anderes musikalisches Thema zugrunde, von den poppigen Skylands (Himmelslanden), in denen das Spiel beginnt, über die EDM-Stadtlandschaft von Nocturne City (Nachtstadt) bis zu den intensiven Drum-and-Bass-Tracks im Jammin‘ Jungle (Jam-Dschungel). Spieler müssen daher nicht nur meistern, im Rhythmus zu spielen, sondern dies für über 140 Songs voller musikalischer Erkundung tun!

Unser Ziel mit Soundfall war es, ein visuell und musikalisch üppiges Erlebnis zu erschaffen, das sowohl im Singleplayer- als auch im Multiplayer-Modus zutiefst erfüllend ist. Eine packende, einzigartige Erfahrung, die gleichermaßen Gelegenheits- und Hardcore-Gamer fesselt. Wir freuen uns schon darauf, dass ihr es spielen könnt!

Soundfall erscheint diesen Frühling auf PS5 und PS4!