PM: Fortnite kostenlos auf Apple- und Android-Devices sowie auf Windows PC via Xbox Cloud Gaming (Microsoft Xbox Wire)

Fortnite trifft auf Cloud Gaming! Schon lange ist es das Ziel von Xbox, Gamer*innen auf der ganzen Welt jederzeit den Zugang zu fantastischen Spielen zu ermöglichen. Als Teil dieses Versprechens hat sich Xbox mit Epic Games zusammengeschlossen, um den Battle Royale-Hit Fortnite in 26 Staaten kostenlos via Xbox Cloud Gaming auf allen Devices mit Webbrowser-Funktion zu veröffentlichen.

Falls Du also in einer dieser Regionen lebst, brauchst Du ab sofort nur noch zwei Dinge, um Fortnite zu spielen:

Fortnite spielst du dann ohne Installation und ohne zusätzliche Mitgliedschaft. Besuche einfach Xbox.com/play im Webbrowser Deines präferierten Devices und logge Dich mit Deinem Microsoft-Account ein, um gemeinsam mit Deinen Freund*innen den nächsten Sieg in Fortnite zu erringen. Wie Du Fortnite via Xbox Cloud Gaming schlussendlich spielst, liegt ganz bei Dir: egal, ob via Native Touch Control oder einen unterstützten Controller – alles ist möglich.

Es ist ein entscheidender Schritt für die Zukunft des Cloud Gaming, auch kostenlose Spiele der breiten Masse an Spieler*innen zu Verfügung zu stellen. Und so ist Fortnite lediglich ein erster Schritt in eine Zeit, in der viele weitere Free to Play-Titel via Cloud Gaming verfügbar sein werden. Denn wir bei Xbox wollen den insgesamt über drei Milliarden Gamer*innen weltweit den Zugang zu fantastischen Spielen ermöglichen – und für dieses Ziel ist die Cloud ganz entscheidend. Nur so entscheidest Du zukünftig frei, welches Spiel Du wo, wann und auf welche Weise spielst. Weitere Details darüber, wie Du Fortnite via Cloud in Deinem Browser spielst, findest Du auf Xbox.com/play.