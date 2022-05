PM: Die Open Beta von Hard West 2 beginnt heute auf Steam (Cosmocover)

PC

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die Open Beta von Hard West 2 beginnt heute auf Steam

– Jetzt einen Vorgeschmack auf das neue rundenbasierte Western-Strategiespiel von Good Shepherd Entertainment & Ice Code Games bekommen –

AMSTERDAM – 5. Mai 2022 – Good Shepherd Entertainment und Ice Code Games haben bekannt gegeben, dass die Open Beta für Hard West 2, die übernatürliche Fortsetzung des rundenbasierten Strategiespiels, das von über einer halben Million Spielerinnen und Spielern gespielt wird, heute via Steam auf dem PC beginnt. Die Beta, die bis zum 5. Juni 2022 läuft, bietet einen kleinen Ausschnitt aus der vollständigen Kampagne des Spiels und stellt einige der besonderen Fähigkeiten vor, die die Charaktere auf ihrer spannenden Reise durch das dunkle Herz des Westens erlangen werden.

Hard West 2 übertrifft seinen Vorgänger in jeder Hinsicht. Das neue Bravado-System bietet eine aggressivere Herangehensweise an Taktik und Kampf und belohnt es, wenn man in die Offensive geht um die Bravado-Serie zu verlängern und noch mehr Schaden anzurichten. Eines der Highlights sind die Schießereien in Bewegung mit dynamischen Levels, die sich in wechselnden Umgebungen abspielen, um das actiongeladene Gefühl von rasanten Verfolgungsjagden zu Pferde und spannenden Showdowns bei Zugüberfällen zu erzeugen.

Gegner werden durch Spezialfähigkeiten wie Gin’s Shadow Barrage zerstört – ein Angriff, der Deckung ignoriert und mehrere Gegner treffen kann. Dazu kommt Flynns Shadow Swap, mit dem sie den Platz mit Freund oder Feind tauschen kann; Old Man Bills Dead Man’s Revenge, die jeden in Sichtweite treffen kann und je nach erlittenem Schaden skaliert; und Laughing Deer’s Wild Run, dessen Schaden zunimmt, je weiter er vom Ziel entfernt ist.

Spielerinnen und Spieler sollten das Glück nutzen, welches sie erhalten, wenn sie Schaden nehmen oder Gegner verfehlen – damit lassen sich Trefferchancen erhöhen und man wendet brenzlige Situationen zum eigenen Vorteil. Wer mag, erwirbt neue Fähigkeiten und verleiht seiner Truppe zusätzliche Fertigkeiten oder verbessern die bestehenden Skills mit dem Deck der Geister.

Features:

Hard West 2 ist auf Steam als Wunschtitel erhältlich.

