Steam Rogue Fest mit Sales läuft noch bis 9. Mai

Seit dem 2. Mai und noch bis zum 9. Mai läuft auf Steam das Going Rogue - Festival der Beharrlichkeit, ein Event, das den Fokus auf Roguelikes, Roguelites und Metroidvanias legt. Dabei sind zahlreiche entsprechende Spiele im Angeboit und es gibt Hintergrundvideos, in denen zum Beispiel der Frage nachgegangen wird, was denn nun der Unterschied zwischen einem Roguelike und einem Roguelite ist.

Die Popularität der Genre Metroidvania, Roguelite und Roguelike ist ungebrochen, wie sich auch auf GamersGlobal zeigt. So erschien am Montag der Test von Rogue Legacy 2 (im Test), GG-User SupArai widmete sich dem "Meatvania" Carrion (im User-Artikel), der danach im Spiele-Check zum Roguelite-Top-Down-Shooter Metal Tales Overkill (im Spiele-Check) leider nur durchwachsene Erfahrungen sammelte. Auch GG-User Vampiro holt demnächst zum Doppelschlag aus: Ihr könnt euch auf Content zur Switch-Portierung von Rogue Lords (im Spiele-Check) und zu Astral Ascent (im User-Artikel) freuen. Hinter letzterem steckt das französische Indie-Studio Hibernian Workshop, die anlässlich des Events die Spiele genannt haben, die sie am meisten inspiert haben: Hades (im Test+), Children of Morta (im User-Artikel von SupArai), Dead Cells (im Indie-Check), Wizard of Legends, One Step from Eden und Rogue Legacy. Vielleicht ist da auch ein Titel für euch dabei?

Zu den zahlreichen Titeln im Sale gehören Dead Cells, Wildermyth, Slay the Spire (im Indie-Check), Dark Devotion (im Indie-Check), Death's Door, Hollow Knight (im User-Artikel von ChrisL), Jedi - Fallen Order (im Test+) und Sekiro - Shadows Die Twice (im Test+).