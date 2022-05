Prince of Persia: Studiowechsel beim Remake von The Sands of Time

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Prince of Persia - The Sands of Time Remake ab 9,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Prince of Persia - The Sands of Time Remake ab 39,99 € bei Amazon.de kaufen.

Es gibt Neuigkeiten zum bereits mehrfach verschobenen Remake von Prince of Persia - The Sands of Time. Die Entwicklung der Neuauflage scheint weiter holprig zu verlaufen. Nun wurde über den offiziellen Twitter-Kanal bekannt gegeben, dass die Entwicklung von den Studios Ubisoft Pune und Ubisoft Mumbai an Ubisoft Montréal abgegeben wurde. Bei dem kanadischen Entwickler entstand seinerzeit auch das Original.

In der Ankündigung heißt es, Ubisoft Montréal werde auf der bisherigen Arbeit aufbauen, aber sich nun Zeit nehmen, das Projekt umzustrukturieren.