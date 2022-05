Warped Kart Racers mit Figuren aus Family Guy und mehr im Trailer

iOS

In letzter Zeit verzeichnet die Games-Sphäre wieder verstärkte Kart-Aktivität. Nintendo veröffentlicht neue Strecken für Mario Kart 8 Deluxe, Square Enix veröffentlichte Chocobo GP (im Check) und nun wurde ein erster Trailer zu Warped Kart Racers vorgestellt.

Die größte Besonderheit an dem Mobile-Fun-Racer ist die Charakterriege, es sind je fünf Figuren aus den TV-Serien Family Guy, American Dad, King of the Hill und Solar Opposites spielbar. Es werden eine Singleplayer-Kampagne, Multiplayer für bis zu acht Spieler und tägliche Herausforderungen zur Freischaltung von Extras wie Charakter-Skins in Aussicht gestellt.

Das Studio hinter Warped Kart Racers ist Electric Square, das unter anderem auch den Mobile-Ableger Forza Street für Microsoft entwickelten. Warped Kart Racers soll im Mai exklusiv für Abonnenten von Apple Arcade erscheinen.