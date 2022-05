andere

Abgeleitet "May the force be with you" hat sich der vierte Mai (May the fourth) als quasi-Feiertag der Star Wars-Fangemeinde etabliert. Daher ist es auch passend, dass am heutigen vierten Mai eine neue Version der allerersten Star-Wars-Versoftung für den C64 erschienen ist.

Die aufgehübschte Neufassung vom Atari-Shooter The Empire Strikes Back könnt ihr auf der itch.io-Seite von Entwickler Megastyle kostenlos herunterladen und entweder auf eurer Original-Hardware oder natürlich via Emulator genießen.

Wenn ihr euch für neue Klassiker-Ports und andere Neuerscheinungen auf alter Hardware interessiert, unser Kolumnist Harald Fränkel hat bereits auf seine besondere Art für euch den Homebrew-Dschungel auf dem Amiga 500 und dem Atari 2600 durchforstet.