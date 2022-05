F1 22: Neuer Trailer zeigt Miami International Autodrome

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Electronic Arts hat einen neuen Trailer von F1 22 veröffentlicht. Nach dem Ankündigungs-Trailer, der ohne allzu viele Informationen oder Spielszenen auskam, zeigt dieser Trailer nun den neuen Miami International Autodrome GP.

Echte Ingame-Szenen gibt es auch diesmal nicht zu sehen, allerdings wird die neue Grand Prix Rennstrecke in Miami vorgestellt und einige Action auf der Strecke geboten. Allerdings noch ohne HUD, in mehreren TV-Kamera-Perspektiven und nur mit Skins auf dem Standard F1 2022 Automodell, das vom Veranstalter für Vorführungszwecke erstellt wurde. Die echten Autos wurden auch in den letzten F1-Teilen erst näher zum Release eingepflegt und präsentiert. Auffällig ist der aktualisierte Motorensound der F1-Boliden, ob diese realistischeren Klänge nur für den Trailer ergänzt wurden oder auch den Weg ins Spiel finden werden, ist noch nicht klar.

F1 22 erscheint für Playstation, Xbox und PC am 1. Juli 2022.