PM: Halo Infinite Lone Wolves: Season 2 startet – Erfahre hier alles, was Du wissen musst (Microsoft Xbox Wire)

Spartans aufgepasst! Diese Woche erlebst Du den Start von Halo Infinite Lone Wolves: Season 2 auf Xbox, PC und via Game Pass. Im kostenlosen Halo Infinite-Multiplayer erwarten Dich neue Karten, frische Modi, zeitlich begrenzte Events, ein zeitlich unbegrenzter Battle Pass und eine packend neue Storyline.

Season 2 ist der Beginn einer brandneuen Geschichte: Cortanas Herrschaft ist zu Ende und die Banished wollen dieses Machtvakuum ausnutzen. Spartan-Kommandantin Agryna bereitet eine neue Generation darauf vor, sich ihnen – und vielleicht noch gefährlicheren Feinden – entgegenzustellen. Aber ein paar versprengte Spartans operieren immer noch hinter feindlichen Linien. Diese versprengten Grüppchen sind zäh und einfallsreich, sie sind Schatten in der Dunkelheit – sie sind die Lone Wolves.

Diese Lone Wolves stehen im Mittelpunkt des Battle Pass für Season 2, der über 100 neue Erfolge und Belohnungen bietet. Das Highlight bildet der kostenlose neue Rüstungskern RAKSHASA. Dieser Kern verkörpert den Geist der Lone Wolves und enthält ausrangierte, beschädigte oder anderweitig ausgemusterte UNSC- sowie Banished-Ausrüstung. Diese Mischung sorgt für einen unverwechselbaren, kampferprobten Look, der sich von anderen Spartan-Rüstungen abhebt. Zu den Premium-Belohnungen gehören außerdem 1.000 Halo-Credits, die im Ingame-Shop eingelöst werden können sowie weitere Anpassungsoptionen und Effekte für deinen Spartan.

Spiele Matches, verdiene EP und schalte Belohnungen in deinem eigenen Tempo frei: Sobald Du den Premium Battle Pass gekauft hast, kannst Du ihn ganz in Deinem Tempo abschließen. Wenn Du den Battle Pass für Season 1 bereits besitzt und noch nicht abgeschlossen hast, kannst Du ihn nach Belieben aufleveln. Du wechselst jederzeit zwischen den Pässen und holst so verpasste Belohnungen nach.

Season 2 führt außerdem die zwei neuen Maps Catalyst und Breaker ein:

Diese Maps bilden auch die Grundlagen der drei brandneuen Modi von Season 2:

Lone Wolves stellt Deinen Spartan in den Mittelpunkt einer brandneuen Storyline. Im Zuge dieser deckst Du lange verborgene Geheimnisse auf. Deine Erfolge im Zuge der Handlung werden außerdem eine neue Generation von Spartans beeinflussen. Ob das Rudel überleben wird, liegt also ganz in Deiner Hand. Doch auf Deiner Mission stehen Dir die Lone Wolves zur Seite:

Mit dem Battle Pass Season 2 kannst Du Dir die besonderen Ausrüstungsgegenstände der beiden ebenfalls verdienen und freischalten.

Dies ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was Dich in Halo Infinite Lone Wolves: Season 2 erwartet. Eine vollständige Übersicht über die Season, einschließlich der Maps und Modi, findest Du im Halo Waypoint. Halo Infinite wird auch in Zukunft weiterwachsen und neue Features erhalten, die das Spielerlebnis verbessern – und es ist fantastisch, dass auch Du Teil dieser Reise bist.