PM: Die neuen PS4-Turniere umfassen legendäre Kampfspiele, Ego-Shooter und Sportspiele (Sony Playstation Blog)

Wenn wir auf das vergangene Jahr zurückblicken, sind wir dankbar für das Wachstum unserer wettbewerbseifrigen Gaming-Community und freuen uns auf das, was vor uns liegt. In den nächsten zwei Monaten werden wir eine Reihe neuer Wettbewerbsprogramme für PlayStation-Turniere anbieten, die neue Möglichkeiten zum Mitverfolgen, Lernen und Spielen bieten.

Zu unserer großen Freude haben wir vor kurzem Flash Round-Turniere eingeführt. Dabei handelt es sich um rasante Wettbewerbe, bei denen es keine Gruppenphasen oder Ausscheidungen gibt. Da jede Runde nicht länger als eine Partie dauert, können die Spieler in mehreren Flash Rounds antreten, um so viele Siege wie möglich zu erringen und sich am Ende des Turniers größere Preise zu sichern. Ihr könnt euch für Flash Rounds in FIFA 22 oder NBA 2K22 entweder über das Competition Center oder auf einer PS4-Konsole* anmelden.

Letztes Jahr war unser bisher ereignisreichstes und wettbewerbsträchtigstes Jahr. PlayStation-Spieler haben bei mehr als 8.000 Turnieren Preise im Wert von über 5 Millionen US-Dollar gewonnen. Außerdem nahmen mehr als 500.000 Teilnehmer einen Preis aus unseren Wettbewerben mit nach Hause – eine Zahl, die wir im Jahr 2022 noch übertreffen wollen.

Bei unseren geplanten Wettbewerben können Spieler sich auf kürzere Wartezeiten zwischen den Spielrunden, neue Formate, erweiterte Preisgelder und mehr Gewinnmöglichkeiten freuen – darunter Avatare mit PlayStation-Motiven und PS4-Designs nur für die Teilnahme. Hier ein Überblick über einige neue und geplante Programme für PlayStation-Turniere, von denen noch viele weitere folgen werden.

Meldet euch unter compete.playstation.com für PlayStation-Turniere an oder geht auf der PS4 zur Registerkarte Events.

Apex Legends Master Circuit: Unser Apex Legends Master Circuit ist ein epischer achtwöchiger Wettbewerb, bei dem die Spieler die Chance haben, einen Anteil von 10.000 US-Dollar in bar und eine PS5-Konsole zu gewinnen. Der Circuit endet mit einem großen Finale, das ihr erreichen könnt, indem ihr Punkte in wöchentlichen Qualifikationsrunden gewinnt oder an den alle zwei Wochen stattfindenden zweitägigen Miniturnieren namens Slay Days teilnehmt. Die besten Spieler und Teams der Qualifikationsrunden und der Slay Days haben die Chance, im Finale um den Hauptpreis zu spielen.

Saison 1 findet in Nordamerika und Europa vom 16. Mai bis zum 15. Juli** statt.

Rainbow Six Siege Open Series: Ihr könnt euch anmelden, um ein Rainbow Six Siege-Champion zu werden. Das ist eine großartige Gelegenheit, mit anderen Spielern in Kontakt zu treten und eure Spielfähigkeiten zu verbessern. Wir aktualisieren die Serie mit einem spielerfreundlichen Upgrade, das höhere Preisgelder, mehr Gewinnmöglichkeiten und ein schnelleres Erlebnis bietet.

Die neuen Updates für die Rainbow Six Siege Open Series sind ab jetzt verfügbar und die Turniere werden jeden Monat in Nordamerika, Europa, Lateinamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, in Australien und Neuseeland sowie im Nahen Osten angeboten.

FIFA 22 PlayStation Plus-Herausforderungen: FIFA 22 steht jetzt im Mai für PlayStation Plus-Abonnenten als Download zur Verfügung. Stellt euer Team zusammen, geht auf den Platz und nehmt es mit neuen Konkurrenten auf. Ladet das Spiel herunter und nehmt an PlayStation Plus-Herausforderungen teil, um den ganzen Monat über neue Preise zu gewinnen. Um mehr zu erfahren und euch anzumelden, geht auf compete.playstation.com oder ruft die Registerkarte Events auf eurer PS4 auf.

Diese Turniere sind vom 2. bis 31. Mai für PlayStation Plus-Abonnenten in Nordamerika, Europa und Lateinamerika verfügbar***.

FGC-Kampfnächte: Die Fighting Game Community ist immer bereit, ihr Können zu zeigen und große Siege einzufahren. Aus diesem Grund haben wir die “Kampfnächte” eingeführt. Diese Turniere bieten noch mehr Möglichkeiten, Preise zu gewinnen und sich in Live-Übertragungen auf PlayStation einen Namen zu machen. Zu den derzeit ausgewählten Titeln gehören BlazBlue Cross Tag Battle, Guilty Gear -Strive-, Mortal Kombat 11, Soul Calibur VI, Tekken 7 und Under Night In-Birth.

Die diesmonatigen Kampfnächte beginnen am 4. Mai und finden fortan jeden Monat statt****.

Call of Duty: Vanguard: Open Series: Call of Duty bietet immer intensive Action und spannende Wettbewerbe. Wir mischen unsere Open Series-Turniere mit neuen monatlichen Modi auf, die zwischen Search & Destroy, Hardpoint und Control wechseln. Jedes dieser Formate ist mit höheren Preisgeldern dotiert, sodass die Spieler jeden Monat mehr mit nach Hause nehmen können.

Die Updates werden ab dem 2. Mai live geschaltet und die Turniere werden ab dann jede Woche in Nordamerika, Europa, Lateinamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und dem Nahen Osten verfügbar sein. Im Mai wird der Hardpoint-Modus verfügbar sein.

*Für die PlayStation-Turniere: Flash Rounds ist eine aktive PS Plus-Mitgliedschaft erforderlich. Teilnahmeberechtigte Länder und das erforderliche Alter variieren je nach Titel. Die vollständigen Regeln finden sich bei den einzelnen Titeln.

**Zugriff auf PS4, Spieletitel und aktive PS Plus-Mitgliedschaft erforderlich. Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein und in einem der teilnahmeberechtigten Länder leben. Gilt nicht, falls durch geltendes Recht untersagt.

***Zugriff auf PS4, Spieletitel und aktive PS Plus-Mitgliedschaft erforderlich. Teilnehmer müssen mindestens 16 Jahre alt sein und in einem der teilnahmeberechtigten Länder leben. Gilt nicht, falls durch geltendes Recht untersagt.

****Für die PlayStation-Turniere: FGC-Kampfnächte ist eine aktive PS Plus-Mitgliedschaft erforderlich. Teilnahmeberechtigte Länder und das erforderliche Alter variieren je nach Titel. Die vollständigen Regeln finden sich bei den einzelnen Titeln.

