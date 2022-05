PM: Das erfolgreiche Kung Fu-Actionspiel Sifu veröffentlicht heute ein neues Inhalts-Update und die Retail-Versionen! (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das erfolgreiche Kung Fu-Actionspiel Sifu veröffentlicht heute ein neues Inhalts-Update und die Retail-Versionen!

– Sloclap’s erstes großes Update für Sifu beinhaltet neue Schwierigkeitsgrade, einen neuen Trainingsmodus, ein neues Outfit-Feature sowie zahlreiche weitere Verbesserungen –

PARIS – 3. Mai 2022 – Der am 8. Februar 2022 veröffentlichte, millionenfach verkaufte und von Kritikern hochgelobte Kung-Fu-Hit Sifu meldet sich mit neuen Inhalten zurück! Der Erfolgstitel des Publishers Sloclap (Absolver) hat heute sein erstes Inhalts-Update für PlayStation und PC erhalten und feiert damit auch die Veröffentlichung des Spiels im weltweiten Einzelhandel. Das Sifu-Frühjahrs-Update 2022 bringt neue Features wie Schwierigkeitsgrade, einen fortgeschrittenen Trainingsmodus, der es erlaubt, gegen jeden Gegner (einschließlich der wilden Bosse!) zu trainieren, ein neues Outfit-Feature für die Spielfigur mit drei neuen Outfits sowie viele weitere Lebensqualitäts-Updates und Änderungen an der Benutzeroberfläche und Steuerung.

Ein kurzer Trailer, der heute veröffentlicht wurde, gibt einen Überblick über den Inhalt dieses ersten Updates:

Das Sifu-Frühjahrs-Update 2022 auf einen Blick

Spielerinnen und Spieler können nun den Schwierigkeitsgrad in Sifu wählen, einschließlich der Option, das Spiel schwieriger zu gestalten. Es gibt drei Einstellungen: Schüler, Student und Meister. Diese bestimmen die Stärke der Gegner, die Reaktion der KI und wie langsam oder schnell der eigene Charakter im Spiel altert, wobei der mittlere Schwierigkeitsgrad der ursprünglichen Schwierigkeitseinstellung vom Release entspricht.

Zwei neue freischaltbare Outfits werden mit dem heutigen Update ebenfalls eingeführt, weitere sind für zukünftige Updates geplant. Spielerinnen und Spieler werden ihre Outfits im Wuguan auswählen können. Wer die Deluxe Edition besitzt, kann ein zusätzliches Outfit auswählen und für diejenigen, die ihre Fähigkeiten verbessern wollen, erscheint heute ein neuer fortgeschrittener Trainingsmodus, der es ihnen ermöglicht, gegen jeden Feindarchetyp oder Boss zu trainieren, den sie in der Geschichte besiegt haben. Es gibt sogar die Möglichkeit, gegen mehrere Gegner gleichzeitig anzutreten.

Ein Darkmode für die Menüs im Spiel, bessere Maus- und Tastaturunterstützung, Audio-Updates und eine verbesserte Lesbarkeit des HUDs sind nur einige der zusätzlichen Verbesserungen des heutigen Updates.

Sifu kommt heute in die Läden

Mit dem Update wird zudem der Verkaufsstart von Sifu gefeiert, denn das Spiel kommt heute in die Einzelhandelsgeschäfte auf der ganzen Welt, wo Schülerinnen und Schüler, die nach Rache dürsten, diesen Durst nun mit einer physischen Version von Sifu in der Standard- und der Vengeance-Edition vom Vertriebspartner Microids stillen können. Die Vengeance Edition enthält ein 48-seitiges Artbook, den kompletten digitalen Soundtrack, komponiert von Howie Lee und drei wunderschöne Lithografien, die alle in einem Steelbook verpackt sind.

Über Sifu

Das im Februar veröffentlichte Sifu wurde als einer der ersten großen Hits des Jahres 2022 gefeiert. In den ersten drei Wochen nach der Veröffentlichung wurden mehr als eine Million Exemplare verkauft – und von internationalen Kritikern wurde der Titel bereits als GOTY-Anwärter eingestuft. Entwickler und Publisher Sloclap bestätigte letzte Woche, dass das Studio bereits dabei ist, ein Jahr lang kostenlose Inhalts-Updates für das Spiel zu entwickeln (Link) . Sifu spielt vor der detaillierten Kulisse einer fiktiven chinesischen Stadt, in der Spielerinnen und Spieler in einer Reihe schwieriger Konfrontationen ein uraltes Geheimnis lüften und ihre Fähigkeiten bis an die Grenzen testen. Um scheinbar unüberwindbare Hindernisse zu überwinden, müssen sich Kämpferinnen und Kämpfer auf die Beherrschung von Kung Fu und einen magischen Anhänger verlassen, der sie nach dem Tod wiederbelebt. Der Preis der Magie ist jedoch hoch und lässt sie mit jeder Wiederbelebung drastisch altern: Zeit ist der Preis für Rache.

Die Hauptinspiration von Sifu stammt aus klassischen Kung-Fu-Filmen, wobei einige aus dem Entwicklungsteam von Sloclap Pak Mei Kung Fu und verschiedene andere Kampfkünste praktiziert haben. Während der Entwicklung des Spiels arbeitete das Team eng mit dem Team von Kowloon Nights in Peking und Hongkong zusammen, um kulturelle Überprüfungen zu organisieren, damit das Spiel die chinesische Kung-Fu-Kultur so respektvoll wie nur irgendwie möglich behandelt. Mehrere Berater von chinesischen Videospielfirmen wurden zur Mitarbeit und zum Feedback eingeladen, was zu zahlreichen Änderungen am Spiel führte, vom Aussehen der Hauptfigur bis hin zu Details der Umgebung.

Weitere Informationen gibt es auf www.sifugame.com und via @sifugame auf Twitter.

Über Sloclap:

Sloclap ist ein unabhängiges Spieleentwicklungsstudio, das im Jahr 2015 gegründet wurde. Bestehend aus mehr als 50 Teammitgliedern, liegt der Schwerpunkt des Studios auf Martial-Arts-Kampfspielen für PC und Konsolen. Das Debütprojekt des Studios, Absolver, erschien im August 2017 auf PC und PlayStation 4, gefolgt von einer Veröffentlichung auf Xbox One im Januar 2019 und erreichte mehr als 3 Millionen Menschen weltweit. Der zweite Titel des Studios, Sifu, kam am 7. Februar 2022 auf den Markt und wurde in den ersten drei Wochen mehr als eine Million Mal verkauft. Auf der internationalen Spielebewertungsseite Metacritic wird es derzeit mit 80 Punkten bewertet.