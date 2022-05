The Quarry: Supermassive Games spricht über Spielzeit

PC XOne Xbox X PS4 PS5

In einem Interview mit Segment Next sprach Game Director Will Byles über The Quarry, das neue filmartige Horror-Spiel der Until Dawn-Macher Supermassive Games. Darin habt ihr das Leben von neun jugendlichen Protagonisten in der Hand, die einen Tag länger im Sommercamp bei einem Steinbruch bleiben, als alle anderen schon abgereist sind und dann unversehens in Lebensgefahr geraten.

Wie Byles sagt, soll dabei ein Durchgang in The Quarry circa zehn Stunden in Anspruch nehmen. Damit liegt die Laufzeit für das erste Erleben der Story ungefähr auf dem Niveau von Until Dawn, während die Spiele der The Dark Pictures-Anthologie – Men of Medan, Little Hope und House of Ashes – im Schnitt circa 5 bis 6 Stunden brauchten. Byles betont dabei, dass durch alternative Pfade, die über Leben und Tod der Charaktere entscheiden, der Wiederspielwert betont werde. In einem anderen Interview mit IGN gab Byles an, es gäbe ganze 186 Variationen der möglichen Enden.

Daneben spricht Byles unter anderem über den Story-Schreibprozess, dass The Quarry spielbarer klassischer Teenie-Horror wird und über das Casting. Wie die vorigen Spiele des Studios setzt auch der neueste Titel auf die Einbindung von Schauspielern wie David Arquette (Scream) und Ariel Winter (Modern Family).

The Quarry erscheint am 10. Juni 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S.