Check von Vampiro

PC Switch XOne PS4

Euer Pfad will wohl überlegt sein.

Hallo, Headless Horseman

Die Blutige Marie war der geeignetste Charakter für diesen Event.

Harte Kämpfe und die Macht des Teufels

Hier greife ich als Teufel ein, um den Kampf gegen die zweite Gegnerwelle doch noch zu gewinnen.

Fazit

Roguelite-Taktik-RPG

Für Fortgeschrittene bis Profis

Einzelspieler

29,99 Euro (Switch)

In einem Satz: Atmosphärisches, schweres und abwechslungsreiches Roguelite-Taktik-RPG.

Van Helsing hat euch besiegt. Euch, den Teufel! Doch die Zeit der Rache ist gekommen. Also macht ihr euch nach zehn Jahren Höllenurlaub auf einen Rachefeldzug gegen den Vampirjäger und die Sekte Sancta Lumen in der Neuen Welt. Dazu kämpft ihr euch in taktischen Gefechten mit euren Helfern durch sechs "Bücher" mit jeweils sechs Kapiteln. Das ist die Grundprämisse des Roguelites, das ich auf der Switch im Handheld-Modus gecheckt habe.Rogue Lords erlebt ihr wahlweise mit deutschen Bildschirmtexten, die Vertonung bleibt aber Englisch. Zu Beginn stehen euch Dracula, die Blutige Marie und der Kopflose Reiter zur Verfügung. Später schaltet ihr immer mehr frei, zunächst die Weiße Frau. Jede Figur hat, wie auch die Gegner, Lebens- und Seelenpunkte. Fällt einer der Werte auf Null, wird die Figur erst verletzlich und bei der nächsten Attacke besiegt. Zu den Startfertigkeiten jeder Figur kommen weitere Attacken, Buffs und Debuffs im Laufe eines Runs hinzu. Über das Progressionssystem erhöht ihr zudem den Pool. Die sozialen Skills wie Tücke nützen euch in Events, bei denen ihr sie auch verbessern könnt. Relikte geben euren Schreckgestalten wichtige Buffs.In jedem Buch, auf den Run könnt ihr drei Helfer mitnehmen, habt ihr die Wahl zwischen verschiedenen Wegen. Die klickt ihr aber nicht einfach an, sondern lauft sie in einer stimmigen Welt ab. Angezeigt wird euch dabei euer selbstgewählter Anführer. Auf euch warten unter anderem Kämpfe, teils mit mehreren Gegnerwellen, Events, die auch immer eine kleine Geschichte erzählen, Elitegegner und der Sensenmann. Bei dem kauft ihr Relikte und Fertigkeiten und könnt letztere auch um zwei Stufen verbessern. Manche Kartenabschnitte haben auch zwei interessante Orte, von denen einer dann optional ist.In den Kämpfen legen sich zunächst die Gegner auf eine Aktion fest. Sei es heilen, ein Angriff, Buffs und mehr. Ihr könnt dann entsprechend mit euren standardmäßig fünf Aktionspunkten reagieren. Jede Figur hat bestimmte Spezialitäten. So kann zum Beispiel der Kopflose Reiter als Tank agieren und die Blutige Marie kann sehr gut austeilen. Einmal genutzte Fertigkeiten müsst ihr mit der Aufladefertigkeit erst wieder aktivieren. Die Blutige Marie positioniert dabei gleichzeitig einen Spiegel hinter einem Gegner, der eine Attacke, egal auf welchen Gegner, auch auf den "Held" vor dem Spiegel einprasseln lässt. Ihr macht so letztlich doppelt Schaden. Noch komplexer wird das Spiel durch die verschiedenen Zustände, zum Beispiel muss eine bestimmte Figur angegriffen werden, ein Dämonenjäger schützt sich mit Dornen so dass auch der Angreifer Schaden nimmt oder es gibt einen Schutz gegen den Verlust von Lebens- und/oder Seelenpunkten.Rogue Lords bietet aber noch einen besonderen Kniff: Als Teufel könnt ihr eingreifen, was diabolische Essenz verbraucht. Mit dieser könnt ihr jederzeit Gegnern Schaden zuzufügen, Zustände zwischen den Figuren verschieben oder eure Halunken heilen. Aber Vorsicht: Die diabolische Essenz ist endlich und ihr könnt sie meist nur beim Styx-Brunnen, einem weiteren möglichen "Kartenort", regenerieren. Die diabolische Essenz verliert ihr auch, wenn eine verletzliche Figur erneut getroffen wird, also "stirbt", wenn ihr in Events die Chancen zu euren Gunsten manipuliert oder auf eurer Reise ein Tor öffnet, um den Weg zu wechseln und so zum Beispiel ein negatives Ereignis zu umschiffen. Und wenn eure diabolische Essenz auf Null fällt, ist der Run vorbei! Das kann gerade in den wirklich knackigen Kämpfen schnell mal passieren.Rogue Lords ist ein vom ganzen Art- und Soundstyle sehr atmosphärisches Spiel. Das "selbst Laufen" auf der Karte trägt mehr zur Atmosphäre bei, als ich erwartet hatte. Die Steuerung funktioniert einwandfrei und die Lesbarkeit im Handheld-Betrieb ist insgesamt gut. Ich kann mir aber vorstellen, dass der ein oder andere den Text auch als zu klein empfinden könnte, das betrifft vor allem Flavour-Text.Mit den Eingriffen des Teufels bekommt Rogue Lords einen besonderen Kniff. Die Kämpfe sind sehr taktisch und im Laufe eines Runs könnt ihr mit den Fertigkeiten und dem Einsatz eurer Monster viel experimentieren. Das ist auch nötig, denn Rogue Lords ist bockschwer. Das zunehmende Freischalten von Relikten wird euch helfen, ihr müsst aber vor allem das Zusammenspiel der Fertigkeiten lernen und die Gegner einschätzen können. Es nützt zum Beispiel nichts, einfach viele Fertigkeiten zu haben. Ihr müsst mit zunehmendem Spielverlauf nämlich richtig austeilen können, um überhaupt eine Chance zu haben. Insgesamt empfand ich "meine" Progression dann sogar größer als die spielmechanisch getriebene. Nach jedem Run sammelt ihr Erfahrungspunkte und schaltet immer mehr Fertigkeiten, Relikte und Figuren frei. Insgesamt ist Rogue Lords ein sehr atmosphörisches, forderndes und durch die zahlreichen Build-Möglichkeiten abwechslungsreiches Spiel, für das ihr aber auch die Ausdauer für zahlreiche Runs mitbringen solltet. Ein tolles Spiel, erst recht für die Switch.