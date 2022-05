Lange Nacht der Computerspiele: Am 7. Mai 2022 wieder vor Ort in Leipzig

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Zwei Jahre musste die Lange Nacht der Computerspiele pandemiebedingt pausieren. Die 16. Ausgabe findet aber nun am 7. Mai 2022 wieder vor Ort statt, wie die Organisatoren mitteilen. Ab 14 Uhr geht es im Lipsius-Bau in der Karl-Liebknecht-Str. 14 in 04277 Leipzig los.

Wie gewohnt ist der Eintritt frei und es gibt viele Anspiel-Stationen im Bereich der digitalen und analogen Szene. So wird auch dieses Jahr wieder ein Teil von René Meyers Wandermuseum, dem "Haus der Computerspiele", präsent sein. Im Eingangsbereich hingegen stehen nicht-spielbare Exponate herum. Dort könnt ihr sicherlich auch schon die Klänge von Radio Paralax aus dem 2. Obergeschoss vernehmen.

Weiterhin soll es wieder einen großen Indie-Entwickler-Bereich sowie E-Sports-Veranstaltungen (LNC-Masters in Counter Strike - Global Offensive) und andere Turniere, wie Super Smash Bros. oder ein Tetris, geben.

Für Freunde analoger Spiele wird die Mensa der Hochschule wieder mit diversen Spielen bestückt sein. Der Spielraum Leipzig e.V. bietet darüber hinaus noch Pen-and-Paper-Rollenspielrunden (Shadowrun, Cthulhu, Broken Compass) an. Für einen Überblick über das gesamte Programm könnt ihr auf der Webseite der Spielenacht stöbern, dort findet ihr auch einen ganz detaillierten Raumplan. Einen Eindruck vergangener Veranstaltungen könnt ihr in den Berichten von GG-User RoT erlangen.