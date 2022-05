PM: PlayStation Now-Spiele für Mai: Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4, Soulcalibur VI, Blasphemous (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Erringt den Sieg mit Fäusten, Waffen oder reiner List mit den PlayStation Now-Titeln des Monats. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4, Soulcalibur VI, Blasphemous – sie alle können ab morgen, Dienstag, den 3. Mai, gespielt werden.

Schauen wir uns die einzelnen Spiele genauer an.

Tragt epische Wettkämpfe in diesem 3D-Kampfspiel in der Welt von Naruto aus. Genieße ein komplett überarbeitetes Kampfsystem, ganz gleich, ob du den Story-Modus für Einzelspieler in Angriff nimmst, gegen Freunde in direkten Konfrontationen antrittst oder die besten Spieler der Welt online herausforderst.

Eine Geschichte von Seelen und Schwertern in zeitloser Neuerzählung. Der waffenbasierte Prügelklassiker kehrt mit brandneuen Kampfmechaniken und einer Reihe von Spielmodi zurück. Im Story-Modus für Einzelspieler könnt ihr in die Geschichte der Reihe eintauchen, im Multiplayer-Online-Modus gegen Horden von Gegnern antreten und im Erstellungsmodus euren eigenen legendären Kämpfer erstellen.

Blasphemous ist ein unerbittlicher Action-Platformer, der den rasanten, geschickten Kampf eines Hack-n-Slash-Spiels mit einem tiefen und eindrucksvollen Erzählkontext kombiniert, der durch das Erforschen eines riesigen Universums aus nichtlinearen Ebenen umgesetzt wird. Erkundet diese albtraumhafte Welt und entdeckt die vielen Geheimnisse, die tief im Inneren verborgen liegen. Mit vernichtenden Kombinationen und brutalen Hinrichtungen zerschlagt ihr die Horden grotesker Monster und titanenhafter Bosse, die alle bereit sind, eure Gliedmaßen herauszureißen. Findet und nutzt Reliquien, Rosenkränze und Gebete, die die Kräfte des Himmels beschwören, um euch bei eurem Abenteuer zu helfen, eure ewige Verdammnis zu durchbrechen.

PlayStation Now ändert sich im Juni und verschmilzt mit PlayStation Plus zu einem brandneuen PlayStation Plus-Mitgliedschaftsdienst, der Kunden in drei Mitgliedschaftsstufen mehr Auswahl bietet, mit einer Vielzahl von Vorteilen und Spielebibliotheken mit Hunderten von aktuellen und klassischen Spielen.

Wenn das neue PlayStation Plus startet*, wird eure PlayStation Now-Mitgliedschaft zu PlayStation Plus Premium, und ihr habt weiterhin Zugriff auf PlayStation Now, einschließlich Download- und Streaming-Zugriff auf eine große Bibliothek neuer und klassischer Spiele.

Auf unserer Webseite erfahrt ihr mehr über das brandneue PlayStation Plus. Wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, was das für eure aktive PlayStation Now-Mitgliedschaft bedeutet, klickt bitte hier.

*Die Verfügbarkeit von Klassikern, Testversionen und Spielkatalog variiert je nach Zeit und Plan. Seht https://www.playstation.com/Plus für Details und Updates zu PS Plus-Angeboten. PlayStation Plus ist ein fortlaufendes Abonnement, für das eine wiederkehrende Abonnementgebühr (zum jeweils aktuellen PS Store-Preis) in der von euch beim Kauf gewählten Häufigkeit bis zur Kündigung automatisch erhoben wird. Es gelten die Nutzungsbedingungen: play.st/psplus-usageterms. Cloud-Streaming erfordert eine Internetgeschwindigkeit von mindestens 5 Mbit/s (15 Mbit/s für 1080p).