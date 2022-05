Thymesia: Souslike erscheint am 9. August / Kostenfreie Demo auf Steam

PC Xbox X PS5

Ursprünglich sollte Thymesia vom Overborder Studio bereits im Dezember 2021 erscheinen. Doch dann entschieden sich die Entwickler, den Release etwas nach hinten zu schieben, um am Polishing zu arbeiten. Nun gibt es einen neuen Termin, der via Trailer bekannt gegeben wurde. Ab dem 9. August 2022 könnt ihr euch in die düstere Fantasy-Welt mit leichten Bloodborne-Anleihen stürzen.

Falls ihr euch noch nicht sicher seid, ob Thymesia wirklich euren Geschmack trifft, dann habt ihr die nächsten sieben Tage die Chance, das herauszufinden. Denn auf Steam soll am heutigen Tag eine kostenfreie Demo landen. Verfügbar ist sie bis zum 9. Mai 2022. Auf PS5 und Xbox Series X/S steht die Testfassung nicht bereit.