Montagmorgen-Podcast #441

Teaser Jörg und Hagen blicken auf eine Woche mit kommenden Spielen, Retro-Themen und Reisen in die noch weiter zurückliegende Vergangenheit.

Schnallt euren Flux-Kompensator fest, denn in dieser Folge des MoMoCa blicken Jörg und Hagen wie es gute Sitte ist in die nahe (und nicht ganz so nahe) GG-Zukunft und gleichzeitig mangelt es neben Blicken auf aktuelle Spiele nicht an Retro-Themen und schließlich wäre da noch der Historien-Report. Auch manche der fleißig eingeschickten User-Fragen lassen die Gedanken zu vergangenen Spielen reisen.

Die Timecodes dieser Folge: